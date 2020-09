V rouškách se jmény zastřelených. Ósaková: Kvůli nim chci až do finále

Její plán málem zkorodoval hned na úvod, jedna ze spolufavoritek US Open se na výhru proti krajance Doiové docela nadřela, uspěla až ve třech setech (6:2, 5:7, 6:2).

Ale pak už si na pozápasové interview nasadila jednu ze sedmi připravených roušek.

US Open 2020 Speciální příloha iDNES.cz

„Prostě chci zvyšovat povědomí lidí. Třeba si to pak někdo vygoogluje a čím víc o tom všichni budou vědět, tím více se třeba budou zajímat,“ řekla Ósakaová. „Na tenis se dívají lidé po celém světě. Jen je smutné, že ani sedm roušek by nebylo dost na to, aby se objevila všechna jména (obětí).“

Taylorová zahynula letos v březnu v Louisville po policejní střelbě při domovní prohlídce. „Třeba jsou tu pořád lidi, kteří její příběh neznají,“ uvedla tenistka.

Ósaková se do centra víru spojujícího sport a politiku dostala minulý týden, kdy na turnaji Western&Southern Open, generálce před nynějším grandslamem, nejprve po emotivním vyjádření na sociálních sítích odstoupila ze semifinále, pak se do hry vrátila a následně se odhlásila z finále kvůli zranění.

„Lidi se mě ptají, jestli jsem od té doby ve větším stresu, ale abych byla upřímná, nijak zvlášť to necítím,“ řekla na tiskové konferenci. „Pokud mě nemáte rádi, tak to tak prostě je.“

Veřejně se dočkala chvály od Martiny Navrátilové či Billie Jean Kingové, poněkud komplexněji její vystoupení pro tennis.com zhodnotil Lenny Simpson, bývalý černošský tenisový profesionál a zakladatel nadace One Love Tennis.

„Je to velmi odvážné a má můj respekt. Oceňuji, že se nebojí použít své postavení, zároveň musím nesouhlasit s tím, že popsala věc jako genocidu z rukou policistů, to je na mě příliš silné,“ napsal Simpson, jehož přítelem byl průkopník Arthur Ashe, po němž se dodnes jmenuje newyorský centrkurt.

A právě Asheho se Simpson dovolával. „Je skvělé, že se jako tenis spojíme, ale jak jak jsem znal Arthura, hned mě napadlo, co by všem řekl. Asi něco takového: To není špatné, Ósakaová - tak on totiž mluvil - , je to od tebe skvělý start, zároveň mi ale musíš povědět, kde je i tvůj cíl.“

Tenistka s haitskými kořeny zatím volí podobu roušek se jmény policejních obětí. Příště může ukázat další, pokud ve 2. kole přejde přes Italku Giorgiovou; sama netuší, jak moc jí v tom může zabránit bolest nohy, kvůli níž nedokončila předchozí akci.

„Fyzicky bych se určitě mohla cítit lépe, ale vyhrála jsem, tak si nechci stěžovat,“ uvedla. „Trochu to bolelo, celkově mi to však přišlo relativně v pořádku, teď se mi bude hodit den volna na načerpání sil. Obecně mi přijde zajímavé, jak každý grandslam píše úplně jiný příběh. Uvidíme, co se urodí tady.“

Ať už ohledně tenisu, či událostí, které se odehrávají v ulicích amerických měst.