Clijstersová o návratu: Nevzdávám se a uvidím, co ze sebe dokážu dostat

Sedm let, pět měsíců a 19 dnů.



Na tak dlouho se Clijstersová vytratila z tenisového prostředí.

Po porážce ve druhém kole US Open 2012 od Laury Robsonové oznámila konec kariéry a ve sportovní penzi vydržela pekelně dlouhou dobu.

Až v polovině září loňského roku překvapila zprávou o úmyslu vrátit se. „Nemám pocit, že bych si musela něco dokazovat. Je to pro mne výzva, tenis pořád miluji,“ zdůvodnila svůj překvapivý tah.

Dosud se představila na dvou podnicích a pokaždé ji hned v prvním kole a ve dvou setech zastavila zvučná sokyně. V polovině letošního února v Dubaji Clijstersová podlehla Španělce Garbiňe Muguruzaové, na začátku března v Monterrey nestačila na Britku Johannu Kontaovou.

„Přála jsem si, abych ze zápasu s Garbiňe vytěžila ještě jeden set,“ ohlíží se nyní v rozhovoru pro Mezinárodní tenisovou síň slávy za svým prvním vystoupením po návratu. „Ve druhém setu jsem se k tomu dostala celkem blízko a cítila jsem, že má úroveň se opravdu zvedla. Byla zábava hrát zápas a znovu zažít všechny ty malé rutiny,“ doplňuje.

Po více než sedmileté odmlce srší Belgičanka novým elánem, zároveň však vstupuje do výrazně pozměněných končin, kde si nejcennější kořist nárokují mladé predátorky.

„Byla jsem tak natěšená začít,“ nezastírá. „Trénovala jsem dost dlouho a cítila jsem, že potřebuji hrát zápasy. K mému překvapení jsem ani nebyla příliš nervózní, cítila jsem, že jsem zvolila správně.“

Jen bude chvíli trvat, než se rozvzpomene, co obnáší vrcholový tenis. „Všechno zažívám znovu, musím se učit věci, které pro mě dříve byly normální a stávaly se automaticky. Je to sranda, někdy i frustrace, ale všechny tyto emoce jsou zábavné.“

Co si tedy užívá nejvíce?

„Přípravu s celým týmem směrem k vrcholné akci,“ odpovídá. „V tom jsou obsaženy skvělé momenty, ale také náročná období se zraněními a zklamáními. Ale všechno je to dobré, protože jsme v tom všichni spolu, akceptujeme to a rozebíráme to,“ vysvětluje.

A přestože je tenisová sezona kvůli pandemii koronaviru do konce července přerušena, bývalá světová jednička motivaci neztrácí a vyhlíží další zápasy. Hlavně na svém oblíbeném US Open, které v minulosti třikrát vyhrála.

„Nevzdala jsem se, chci pokračovat a uvidím, co ze sebe dokážu dostat,“ hlásí. „Pokaždé když vstoupím na Arthur Ashe Stadium, je to pro mě velmi speciální. Stačí dokonce i jen sledovat někoho jiného třeba při předávacím ceremoniálu. Mám na ten kurt tolik vzpomínek.“

A proč by nepřidala další. Vždyť první comeback v kariéře, který absolvovala v roce 2009 po dvouleté pauze a narození dcery, se jí vydařil náramně, triumfovala po něm na třech grandslamech.

Od jejího prvního titulu z New Yorku letos uplyne 15 let. „Bude to jako nový příběh, těším se.“