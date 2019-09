Tenis pořád miluju, řekla Clijstersová. A chystá další návrat

Zatím se Clijstersová připravuje tak, aby mohla do turnajů naskočit od ledna. Případný návrat ale nechce uspěchat.

„Můžeme mluvit o začátku roku 2020 a uvidím, kde bych mohla získat divokou kartu. Když ale v prosinci budu mít pocit, že ani zdaleka na tom nejsem tak, jak bych chtěla být, tak do toho nepůjdu jen proto, abych hrála,“ řekla Belgičanka.

K myšlence na návrat ji přivedla láska k tenisu. „Nemám pocit, že bych si musela něco dokazovat. Je to pro mne výzva,“ řekla Clijstersová, jež se pravidelně účastní i turnajů legend na grandslamech. „Pokaždé, když se mě tam někdo zeptá, jestli si nechci zahrát, jsem nadšená. Klidně budu tréninkový partner. Tenis pořád miluju,“ přiznala.

O návrat na kurty se Clijstersová pokusí už podruhé. Poprvé se s tenisem loučila překvapivě už v třiadvaceti letech v roce 2007. Čtyři roky poté, co se stala poprvé světovou jedničkou, a dva roky po premiérovém grandslamovém triumfu na US Open oznámila, že kvůli opakovaným zraněním končí a chce založit rodinu.



O dva roky později se už jako matka dcery Jady vrátila a při svém třetím startu ovládla jako nenasazená hráčka s divokou kartou US Open. Cestou za titulem porazila mimo jiné Venus i Serenu Williamsovy, Číňanku Li Na a Caroline Wozniackou. V roce 2010 přidala do sbírky dalších pět titulů včetně úspěšné obhajoby na US Open. Třetí grandslamovou trofej po comebacku získala v roce 2011 v Austrálii a krátce poté se vrátila i do čela světového žebříčku.

Podruhé se s tenisem rozloučila před sedmi lety a k dnes jedenáctileté Jadě od té doby přibyli bratři Jack (5) a Blake (2). A právě fakt, jak její rozhodnutí a případná pozornost médií ovlivní děti, dělá Clijstersové největší starost.

„Už dřív jsem si s tou myšlenkou pohrávala, ale vždycky jsem si řekla, že je to nemožné. Že mě děti potřebují. Já se s tím vyrovnám, ale u dětí je to něco jiného. Není to tak, že se změní jenom můj život,“ konstatovala.