Lehečka o Davis Cupu a titulu: Gratuloval mi i Sinner, na dřevěného hada koukali

„Je strašně fajn pocit, že se mi jeden z cílů podařilo splnit takhle brzy,“ pochvaloval si při pondělním online setkání s českými novináři. „Ještě mi samozřejmě zbývá ta první dvacítka, to je meta číslo jedna, každopádně jsem rád, že první titul mám. Už mi ho nikdo nevezme, a pokud se mi povedou další finále, půjdu do nich trochu víc uvolněný.“

Po triumfu v Adelaide se přesunul do Melbourne, kde sice neobhájil loňské čtvrtfinále, když vypadl ve druhém kole, ale v součtu s body za vyhraný podnik se ve světovém žebříčku udržel kolem 30. místa.

Na grandslamu si užil i ohlasy soupeřů, kteří jeho předcházející vítězné tažení zaznamenali. „Jako jeden z prvních mi gratuloval Jannik Sinner,“ zmínil pozdějšího šampiona celého Australian Open. „Já jsem mu blahopřál, když loni vyhrál Toronto, tak mi to teď vrátil. On je skromný kluk, jsem za něj rád a úspěchy mu přeju.“

Díky trofeji z Adelaide měl Lehečka záživnou cestu zpátky do Česka, při níž čelil zvídavým pohledům.

„Dřevěný had se nevezl úplně jednoduše, v Dubaji na letišti na mě docela koukali,“ prozradil s úsměvem. „Ale nějak jsem to zvládl, dokázal jsem jim to vysvětlit. A trofej už mám doma, takže fajn.“

Po návratu do vlasti se zdržel v Praze u fyzioterapeuta Martina Janouška, s nímž konzultoval lehké potíže s ramenem, které ho provázely celým australským létem.

„Ve čtvrtek, v pátek a v sobotu už jsem měl velice náročný tréninkový blok v Prostějově, v neděli ve Vendryni jsem si dal ještě volno, ale v pondělí už jsem byl naplno připravený skočit na kurt,“ popsal.

Přičemž si pochvaloval, že na dvorec může ve slezském sportovním areálu dojít přímo z pokoje.

„Logistická stránka je tady hodně pohodlná, nemusíme nikam dojíždět, což je hodně ojedinělé. Ano, na turnaji ATP v Dubaji máte hotel taky přímo u kurtů, ale jinak to zažíváme hrozně výjimečně.“

Do haly, v níž Češi víkendové střetnutí s Izraelem sehrají, se vejde 1200 diváků, kapacita je vyprodaná. „Kurt vypadá skvěle,“ oceňuje Lehečka. „I povrch je fajn, míče jsou stejné jako na Australian Open. Cítíme se tady dobře, myslím, že podmínky nám všem sedí.“

V nominaci kapitána Jaroslava Navrátila jsou ještě Tomáš Macháč, Jakub Menšík, Vít Kopřiva a deblista Adam Pavlásek. Což proti Izraeli, jehož jedničkou je 415. hráč světa Jišaj Oliel, dvojkou 456. Orel Kimhi a trojkou 486. Daniel Cukierman, působí jako nepoměrně silnější sestava.

„Hráli jsme proti nim nedávno v Tel Avivu, a i když jsme i tenkrát byli papíroví favorité, tak to byla strašná bitva,“ připomíná Lehečka vítězství 3:1 ze září 2022. „Před domácím publikem se uměli hodně vyburcovat. Teď bude výhoda domácího prostředí na naší straně, ale já si moc dobře pamatuju, jak ti kluci dokázali zahrát. Takže se budeme snažit vzít utkání poctivě, dát do něj vše a vyhrát.“

Českým fanouškům se tenisté v týmové soutěži představí poprvé od února 2019, kdy v Ostravě podlehli Nizozemsku. Lehečka tehdy v národním dresu debutoval, od té doby vyrostl v borce ze světové špičky.

„Strašně moc se těším, ukázat daviscupový tenis českým fanouškům je pro nás hlavní a největší motivace,“ zdůrazňuje. „A že hrajeme doma, je fajn i proto, že pak všichni pokračujeme na halových turnajích v Evropě, takže se můžeme dobře připravit.“

V nadcházejících individuálních výzvách i při Davis Cupu bude chtít těžit ze sebevědomí, které načerpal povedenými výkony v Austrálii.

„Doufám, že ho udržím, budu se snažit do toho šlápnout ještě víc.“