Máme vše, hlásí Navrátil před kvalifikací. Vyvolené duo? Asi Pavlásek s Macháčem

„Těšíme se, že budeme hrát v domácím prostředí. I když hala není tak velká, je vyprodáno a fanoušci určitě vytvoří skvělou atmosféru,“ těší se Navrátil. Halu ve Vendryni blízko Třince zvolili pořadatelé i kvůli bezpečnosti izraelského týmu. „Ale nic nám tady nechybí,“ ujistil český kapitán při nedělním videohovoru s českými reportéry.

S Izraelem se Češi utkají podruhé v krátké době, před necelými dvěma lety vyhráli baráž v Tel Avivu 3:1 na zápasy. Současnou jedničkou soupeře je 415. hráč světa Jišaj Oliel, na 486. příčce je Daniel Cukierman.

V neděli začali s přípravou Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Vít Kopřiva a deblový specialista Adam Pavlásek. „Jediný, kdo chybí, je Tomáš Macháč, který se připojí v úterý ráno,“ doplnil Navrátil, že poslední člen týmu přiletěl po účasti v deblovém semifinále na Australian Open později.

Co říkáte na jeho tažení v Melbourne?

Třetí kolo singlu je velký úspěch. V deblu se domluvil s Čang Č’-čenem, hráli spolu poprvé a mají výborný výsledek. Porazili Salisburyho s Ramem (třetí nasazený pár), to je obrovský úspěch. Tady může Tomáš hrát s Adamem, Jirkou, nebo Menšou, ale taky si nemusí sednout. S Čengem si naprosto sedli. Na grandslamech je čtyřhra těžká, je fajn, že si ji Tomáš vyzkoušel a předvedl skvělý výkon.

Právě s obsazením do deblu míváte při Davis Cupu největší potíže.

Pořád jsem nenašel dobrý pár, ale Adam byl teď ve čtvrtfinále, Tomáš v semifinále, takže všechno nasvědčuje tomu, že oni by mohli být tím vyvoleným duem. Jirka Lehečka taky hrával debly, může se zapojit i Kuba Menšík. Ale po nedávných výsledcích nejspíš zvolím Pavláska s Macháčem.

Adam Pavlásek hraje forhend na tréninku před kvalifikací Davis Cupu s Izraelem, kterou čeští tenisté odehrají ve Vendryni u Třince.

Jak jsou na tom kluci fyzicky?

Přiletěli ve čtvrtek a v pátek, takže jsou stoprocentní. Jediný Tomáš, který přiletěl dnes (v neděli), bude do středy asi unavenější, ale ostatní jsou v pořádku. Do soboty máme čas. Když bude do středy trochu unavený, ve čtvrtek bude lepší a v pátek bude stoprocentně připravený, tak to bude nejlepší, co může být.

Vaši svěřenci v neděli poprvé trénovali.

Chtěl jsem, aby se hlavně rozehráli a vyzkoušeli povrch. Ale od pondělí už budou normálně trénovat, chceme si vyzkoušet i čtyřhru. Na ní budeme pracovat, abychom byli připravení.

Liší se povrch od australských kurtů, na kterých teď všichni hráli?

Jediný rozdíl je, že budeme hrát v hale. V Melbourne bylo třicet stupňů, tady bude tak dvacet. Povrch je ale přibližně stejný. I míče jsou australské, což si kluci přáli.

Pohled do haly ve Vendryni u Třince, kde čeští tenisté sehrají kvalifikací Davis Cupu s Izraelem.

Jste spokojený s losem?

Nechceme podceňovat žádného soupeře, mohli jsme ale dostat Nizozemsko nebo Švýcarsko, proti tomu je tento los příjemný. Navíc o to lepší, že hrajeme s příznivým soupeřem v domácím prostředí. Já jako kapitán a hráči jsme si nemohli přát nic lepšího.

V domácím prostředí hrajete po pěti letech.

Posledně jsme hráli doma s Holandskem, od té doby jsme byli jedenáctkrát v zahraničí. Je důležité, že diváci v Česku poprvé uvidí tuhle mladou generaci, protože výsledky nasvědčují tomu, že kluci před sebou mají velmi slušnou kariéru, jak individuální, tak týmovou. Neříkám, že vyhrají Davis Cup hned dvakrát za sebou jako Tomáš Berdych s Radkem Štěpánkem, ale postupně se můžou dostat daleko. Jsou mladí, mají ještě čas. Myslím, že k tomu postupně dojdou a budou na to mít.