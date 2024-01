Respekt u soupeřů i partnerky. Macháč zaujal v deblu, Siniaková ho inspiruje

„Z Austrálie jsem přiletěl v neděli odpoledne, v pondělí jsem navštívil svého léčitele a odpočíval, protože jsem byl po cestě hrozně unavený. A dnes brzy ráno jsem vyrazil do Vendryně,“ popisoval Macháč v úterý odpoledne českým novinářům.

K online setkání usedl hned potom, co s kolegy z Davis Cupu absolvoval první tréninkovou jednotku. A přestože přiznal, že cítí vyčerpání, věří, že do víkendových zápasů stihne zregenerovat.

„Musím přežít tyhle dva dny a bude to fajn,“ pousmál se.

Tomáš Macháč trénuje před kvalifikací Davis Cupu proti Izraeli, kterou čeští tenisté odehrají ve Vendryni u Třince.

Jak se vám líbí prostředí ve Vendryni?

Potěšilo mě, že míčky jsou stejné jako v Austrálii. A povrch je velice příjemný, hala krásná, takže zatím vše kladné.

Už jste s kapitánem Jaroslavem Navrátilem řešil, jestli s vámi vzhledem k úspěchu v Melbourne počítá i do čtyřhry?

Variant do debla i dvouhry teď máme víc, v Austrálii hráli výborně i Víťa (Vít Kopřiva) a Menša (Jakub Menšík). Uvidíme, jak se všichni zotavíme a jak se budeme cítit. Každopádně myslím, že tým máme velice silný.

Jste vzhledem k nabitému programu hodně vyšťavený?

V Austrálii jsem byl třicet dní a myslím, že z posledních 25 jsem neměl jediný volný. Zápřah byl velký, a i když jsem se ke konci moc nepředřel, tak zápasy berou i psychickou energii. Návrat jsem ale zvládl velice dobře, jsem překvapený, jak se cítím. Čekal jsem to daleko horší.

Ve druhém kole dvouhry jste se blýskl skalpem 17. hráče světa Američana Tiafoea. Jak úspěšné tažení hodnotíte?

Skvěle, v singlu jsem si udělal nové grandslamové maximum, prohrál jsem až ve třetím kole vyrovnaný zápas s Chačanovem. A v deblu jsem vůbec nečekal, že bych se mohl dostat do semifinále, vždyť jsem se do grandslamové čtyřhry zapsal poprvé. Ale našel jsem dobrého parťáka a všechno bylo skvělé. Vynutil jsem si lehký respekt i v deblu, získal jsem skvělé zkušenosti, které mi do budoucna určitě pomohou.

V čem jste si s čínským spoluhráčem Čang Č’-čenem tak sedli?

V roce 2022 jsme proti sobě hráli finále challengeru v Polsku, kde jsme spolu i trénovali a měli mezi sebou dobrou atmosféru. Finále jsem tehdy vyhrál ve třech setech, on za mnou po utkání přišel a normálně jsme se bavili. Kontakt jsme udržovali doteď, trénovali jsme spolu na grandslamech. A tak mě napadlo, že se ho zeptám jako prvního, jestli si nechce se mnou v Melbourne zahrát. Byl padesátý na světě v singlu, takže jsme si spočítali, že máme šanci se do soutěže dostat. A on potvrdil, že si rád zahraje.

Zaznamenal jste nárůst čínských fanoušků?

No, zrovna když jsme šli po jednom ze zápasů na rozhovor, tak mě odchytil pán, který tam zařizoval čínská média, a řekl mi: „China loves you“ (Čína tě miluje). Takže myslím, že nějaké diváky jsem získal.

A co ostatní deblisté, nezkoušejí vás oslovit, ať si s nimi zahrajete?

Tak to úplně nefunguje, deblistů je přeci jen hodně. Ale myslím, že jsem si vynutil respekt, že když proti mně budou hrát, tak zápas nepodcení, ba naopak. A když se zeptám nějakého dobrého deblisty, jestli se mnou nechce hrát, tak nad tím bude přemýšlet.

Čtyřhře se tedy budete věnovat i nadále?

Vždycky jsem se do ní chtěl zapisovat, jen jsem na to neměl žebříček. Příští týden jsme s Čangem přihlášení v Marseille, debla se pokusím hrát co nejvíc. Priorita je ale singl, takže musím všechno skloubit.

V pořadí dvouhry vám patří 66. příčka, budete se díky tomu soustředit jen na turnaje ATP?

Nad žebříčkem moc nepřemýšlím, ale tím, že jsem ho zlepšil, tak jsem program turnajů trochu upravil. V Marseille jsem rovnou v hlavní soutěži a nejspíš budu i v Indian Wells a Miami. Už můžu plánovat jinak, než když jsem hrál kvalifikace a nevěděl, jestli postoupím, nebo ne. Doufám, že takhle budu pokračovat dál. Mám cíle zlepšovat se a být zdravý, myslím, že výsledky pak přijdou.

Tomáš Macháč při tréninku před kvalifikací Davis Cupu proti Izraeli, kterou čeští tenisté odehrají ve Vendryni u Třince

Potěšilo vás na Australian Open i to, že vaše partnerka Kateřina Siniaková rovněž postoupila do semifinále čtyřhry?

Pro nás je samozřejmě super, že jsme spolu mohli trávit co nejvíc času. A myslím, že i u Katky jsem si získal respekt za debl, protože ona je v něm vynikající. Už to není takové to: „Hmm, ten volej bys mohl zlepšit...“

Motivuje vás hodně, že zatím byla úspěšnější i v singlové kariéře?

Určitě si z ní můžu brát příklad, už je ve špičce snad deset let a nikdy neměla vážné zranění, naopak byla celkem zdravá. Je strašná bojovnice, na turnajích je profesionálka ve všech směrech. Hodně mi pomohla a je ráda, že jsem se teď zlepšil a že můžeme být na turnajích spolu.

Plánujete si vyzkoušet i smíšenou čtyřhru?

Chtěli jsme ji hrát už v Melbourne, žádali jsme o divokou kartu, ale nedostali jsme ji. Příště už bychom mohli mít větší šanci, proto jsem se taky v deblu tolik snažil. Musím ještě zlepšit žebříček, takže pro to, abychom si mixa mohli zahrát příště, udělám všechno.