Žebříček nehraje roli, upozorňuje kapitán tenistů před Davis Cupem proti Izraeli

„Ano, domácí tenisté jsou na tom v rankingu lépe, ale mám rád silné příběhy a v Davis Cupu nikdy nevíte, co se může stát,“ prohlásil nehrající kapitán Izraelců Jonathan Erlich.

„Žebříček nehraje roli,“ upozornil český kapitán Jaroslav Navrátil. „Ale sledoval jsem jejich výsledky na turnajích Future, protože když se dostanou do challengerů, je to náhoda. Nemají nás čím překvapit. Los je příjemný, ale musíme udělat první krok, abychom se kvalifikovali do semifinále.“

Izraelci přijel v téže sestavě, v jaké hostili Česko, když s ním v září 2022 prohráli 1:3. „Jen jejich kapitán Erlich už hrát nebude. V Izraeli nás trápil ve čtyřhře, s Cukiermanem uhráli bod,“ připomněl Navrátil.

„I ve dvouhrách odehráli vyrovnané zápasy, rozhodovalo několik míčků. Je však pro mě zklamáním, že se za ty dva roky v žebříčku neposunuli, spíše naopak.“

Jišaj Oliel je 415., Orel Kimhi 456. a Daniel Cukierman 465.

„Na nějakém turnaji neměl nikdo z nás šanci se s nimi potkat, protože jsou o něco níže v žebříčku, ale když hrají za svou zem, jsou to nepříjemní soupeři, jsou schopni se vybičovat k výkonům nad svou aktuální formu,“ upozornil 31. hráč světa Jiří Lehečka.

Tenisté nastoupí na domácí půdě po pěti letech, kdy vypadli v Ostravě s Nizozemskem. Izraelce hostí v hale s kapacitou patnácti set diváků. „Je to tady skromnější, ale vše je připraveno perfektně, tak jak jsme si přáli. Nejdůležitější je, že povrch je skoro stejný jako v Austrálii,“ řekl Jaroslav Navrátil.

„Zdejší aréna je trochu menší, ale fandové stejně přijdou a atmosféra bude skvělá,“ věří Tomáš Macháč, pro něhož to je první domácí duel v této prestižní soutěži.

Navrátil má jasno, že do nedělní čtyřhry nastoupí specialista Pavlásek. Do dvouher má na výběr každého ze čtyř nominovaných tenistů.

„Takové starosti jsou příjemné, je to velký posun,“ řekl Navrátil. „Možnosti máme daleko variabilnější, než když jsme měli Berdycha a Štěpánka. Místo jednoho z nich mohl zaskočit Rosol, ale čtyřhra, ta byla jen jedna. Když nám jeden vypadl, bylo to složitější.“

Tenisté se pohybují od neděle jen mezi hotelem a halou, které spojuje prosklená chodba. Neodskočí si ani na hokej do nedalekého Třince. „Nabídku jsme dostali, ale jsem proti. Bylo by hezké zajít na hokej, ale řádí chřipková epidemie, tak je zbytečné to pokoušet,“ uvedl Navrátil.

Utkání za přísných bezpečnostních opatření začne v sobotu v 15.00 dvouhrami, v neděli ve 14.00 čtyřhrou.