Soupeřka Vondroušové? Nejbohatší tenistka, jež hraje i pro nemocnou matku

Terrence Pegula disponuje jměním v hodnotě zhruba sedmi miliard dolarů, jen pro srovnání: srbská hvězda Novak Djokovič si za kariéru na turnajových odměnách vydělal „jen“ necelých 170 milionů dolarů.

Vondroušová vs. Pegulaová online v úterý od 14:00 SELČ

Jessica Pegulaová tak díky rodinnému zázemí zaujímá v pomyslném žebříčku tenisových boháčů výsadní postavení.

„Je skvělé, že hraje, ačkoliv nepotřebuje vydělávat,“ všímá si její příští soupeřka Vondroušová. „Jde jí jen o sport. Je vidět, že ho má ráda. Má k tenisu dobrý přístup. Docela naslouchá ostatním hráčkám a má zajímavé názory na dění ve WTA.“

Sama 29letá Američanka nyní ve Wimbledonu poznamenala: „Já osobně ty peníze nemám, jsou mého táty, mých rodičů. Ale chápu, že se o tom mluví, moje rodina je v naší zemi dobře známá. Nějak mě to nerozčiluje, ale bylo by hezké, kdyby to lidi pořád nezmiňovali.“

V singlu získala na okruhu WTA dva tituly a postoupila do šesti grandslamových čtvrtfinále včetně toho aktuálního v Londýně. V deblu neúspěšně bojovala ve finále loňského Roland Garros. Díky tomu si na prize money přišla na něco přes devět milionů dolarů.

Jessica Pegulaová hraje forhend v osmifinále Wimbledonu

„Myslím, že nezáleží na tom, kolik peněz máte. Ale bylo by dobré, kdybych Wimbledon vyhrála, pak bych jich taky měla hodně,“ usmívá se v narážce na tři miliony dolarů pro šampiony mužské i ženské dvouhry.

Kromě toho jsou v Londýně po boku krajanky Coco Gauffové coby nasazené dvojky v osmifinále čtyřhry, z mixu se Pegulaová kvůli potížím se zády odhlásila. Všechny tři soutěže hrává na grandslamech pravidelně, právě kombinováním více disciplín podtrhává svou lásku k tenisu.

Ve dvouhře si v All England Clubu počíná suverénně: ve čtyřech duelech ztratila jediný set v prvním kole s krajankou Davisovou. Na travnatém grandslamu se před letoškem dostala nejdál do třetího kola, v úterý v premiérovém čtvrtfinále narazí na Vondroušovou, která zažívá podobný průlom na zelených dvorcích.

Nadšená Markéta Vondroušová slaví postup do čtvrtfinále Wimbledonu.

„Potkaly jsme se jenom v deblu v Indian Wells, jinak jsme se míjely, ani jsme spolu moc netrénovaly,“ připomíná Češka, že půjde o první vzájemný střet. „Vím, že hraje takové dlouhé placky, což je na trávě dost nepříjemné. V poslední osmičce už ale jde o všechno, takže do toho půjdeme po hlavě a uvidíme, co se stane.“

Pegulaová si letošní wimbledonské tažení užívá i díky tomu, že loni se na slavném turnaji trápila kvůli strachu o matku Kim, která tou dobou bojovala o život po zástavě srdce.

Tenistka se tehdy do Londýna vydala poté, co strávila dva týdny u matčina lůžka v nemocnici. „Čelila jsem spoustě spekulací a otázek, dokonce jsem musela vyvracet, že je mamka mrtvá. Rozhodně to nebyly nejpříjemnější zážitky,“ prozradila v únoru pro Players Tribune.

I kvůli matce Kim, která se narodila v jihokorejském Soulu, kde ji její rodiče v pěti letech opustili, načež vyrůstala u adoptivní rodiny ve Spojených státech a do nehody zaujímala post jedné z nejmocnějších žen v zámořském sportu, pokračuje Pegulaová v tenisové kariéře.

„Mamka toho pro mě obětovala hodně, hlavně když jsem byla mladší,“ přiblížila na tiskovce po osmifinálové výhře nad Ukrajinkou Curenkovou. „Vždycky mě podporovala, nezajímala se tolik o to, jak hraju, ale pořád se snažila nabídnout mi nápady, jak se zlepšit nebo zůstat zdravá.“

A nyní jí dřívější starost oplácí: „Když mamku vidím doma, přeje mi hodně štěstí a dívá se mě v televizi. Myslím, že ji to inspiruje při zotavování.“