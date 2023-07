ONLINE: Derby ve Wimbledonu. Vondroušová a Bouzková hrají o čtvrtfinále

Bouzková s Vondroušovou startují nedělní program v All England Clubu v poledne českého času. Sázkové kurzy i vzájemná bilance nadržuje Vondroušové, která na okruhu WTA s Bouzkovou ještě neztratila ani set. Před dvěma lety si s ní poradila ve Stuttgartu, letos v březnu ji v Indian Wells přemohla s přehledem dvakrát 6:1.

Vondroušové se začalo dařit i na travnatých dvorcích. Ještě na začátku června na nich sice zápasila s tristní kariérní bilancí 2:10, v hlavní soutěži Wimbledonu se opírala o jedinou výhru. Za poslední měsíc se ale rozjela a počet skalpů navýšila ze dvou na sedm.

„Maky teď hraje moc dobře a suverénně postupuje. Ale já těším se na odvetu,“ chválila Bouzková vzlet Vondroušové.

„Můj vztah k trávě se zlepšuje každým dnem, za což jsem vážně vděčná. Ten svůj odpor jsem zlomila, cítím se na ní dobře, jsem klidná,“ libovala si Vondroušová. Loni kvůli půlroční pauze o londýnský grandslam přišla, letos prošla už tři kola bez ztráty setu.

Postupně vyřadila Američanku Peyton Stearnsovou, nasazenou dvanáctku Veroniku Kuděrmětovovou z Ruska i Chorvatku Donnu Vekičovou, finalistku travnatého turnaje v Berlíně.

Proti Bouzkové může Vondroušová využít brilantní formu a nápaditý herní styl plný čopů a zákeřných kraťasů. Ač to u ní dříve nebylo zvykem, nebojí se na soupeřky vystřelit tvrdé rány, které jsou na trávě třeba. „Dřív mi přišlo, že na ní holky nepřetlačím, že nemám dost síly. Teď si dokazuju, že to jde.“

Nabuzená je však i Bouzková, která si naposledy poradila s nevyzpytatelnými londýnskými podmínkami i Francouzkou Caroline Garciaovou. Nasazenou pětku přemohla 7:6, 4:6 a 7:5.

Z posledních osmi utkání ve Wimbledonu má Bouzková úctyhodnou bilanci 7:1. S Garciaovou tenisové umění předvedla dokonce na kurtu číslo jedna, kam pořadatelé třetí set pátečního zápasu přesunuli kvůli umělému osvětlení.

„Myslela jsem, že nás organizátoři po přerušení přeloží na sobotu,“ líčila. „Jenže oni řekli, že půjdeme na jedničku. Byla jsem překvapená a zároveň natěšená,“ libovala si po fantastickém výkonu.

Pokud by porazila i Vondroušovou, postupem do čtvrtfinále by vyrovnala své wimbledonské maximum z loňského roku.

V akci i světová jednička a dvojka

Osmifinálovou rundu odehraje i světová jednička Šwiateková, jež vyzve Švýcarku Belindu Bencicovou. Polka na turnaji postupuje bez ztráty setu a zlepšuje loňský výsledek, kdy v Londýně vypadla už ve třetím kole.

Proti Bencicové jí nahrává lepší bilance, na australských turnajích v Adelaide i na týmovém United Cupu Švýcarku přemohla, ovšem na předloňském US Open s ní padla v osmifinále.

Do bojů se pustí rovněž světová dvojka Djokovič, který si ve třetím kole suverénně poradil se Švýcarem Stanem Wawrinkou. Srb stále živí naději na zisk všech letošních majorů, grandslam ovládl v Melbourne i Paříži.

V osmifinále se utká s Polákem Hubertem Hurkaczem, jenž si osmifinále Wimbledonu zahraje podruhé v kariéře, předloni v pětisetové bitvě zdolal tehdejší světovou dvojku Rusa Daniila Medveděva. S Djokovičem ale ještě nevyhrál, čelí nepříjemné bilanci 0:5.