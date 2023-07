ONLINE: Kvitová bojuje o třetí kolo Wimbledonu, postoupit chce i Veselý

Na úvodní duel si Kvitová počkala až do středy, nakonec ho neplánovaně sehrála na centrálním dvorci. S Italkou Paoliniovou nadělily publiku napínavou třísetovou bitvu se šťastnějším koncem pro devátou hráčku světa. Češka, jedna ze širšího okruhu favoritek, si chce dál poradit i s Běloruskou Sasnovičovou.

Kvitová má zřejmě ještě v živé paměti společné wimbledonské utkání z prvního kola z roku 2018, v němž vyfasovala v posledním dějství třísetové bitvy kanára. V dalších dvou střetnutí na betonových dvorcích už Bělorusku porazila.

Tentokrát je Češka i díky titulu z berlínské generálky jasnou favoritkou. Sasnovičová letos rozhodně nezáří, nejpovedenější turnaj ovšem sehrála na trávě v Nizozemsku, kde skončila až v semifinále.

Přidá Veselý další vítězství?

Veselý hraje ve druhém kole travnatého grandslamu už podeváté, přesto byl jeho letošní postup přes Američana Kordu skutečným překvapením. Během návratu po zranění vyhrál aktuálně 528. tenista žebříčku třikrát, dva zářezy si připsal na konci dubna na challengeru v Ostravě a další až na trávě v Londýně.

Do Wimbledonu vstupoval se sérií pěti porážek v řadě, teď pomýšlí na postup do třetího kola. V něm se představil už pětkrát, zato jeho soupeř Australan O’Connell nedošel tak daleko ani jednou.

Hráči se utkávají vůbec poprvé a mírným favoritem je 73. hráč žebříčku ATP. Veselý však soupeři rozhodně nic nedaruje a pokusí se doplnit Jiřího Lehečku ve třetím kole mužské dvouhry.

Rozjetá Vondroušová proti Vekičové

Po druhém úspěšném zápase na letošním Wimbledonu už Vondroušová přiznala, že travnatému povrchu přichází na chuť. Poctivě tak buduje nové londýnské maximum, o další kousek ho může posunout proti 20. nasazené Chorvatce Vekičové.

Jejich jediný společný zápas se datuje do roku 2018, tehdejší vítězství Chorvatky tudíž nemá příliš velkou vypovídající hodnotu. Zásadnější je současná forma, kterou ani jedna nemají vůbec špatnou. V berlínské generálce dokráčela Vondroušová do čtvrtfinále, Vekičová dokonce do finále, kde nestačila na Kvitovou.

V All England Clubu se oběma letos daří: Češka vyřadila Američanku Stearnsovou a Rusku Kuděrmětovovou, Chorvatka zase přehrála Číňanku Čang Šuaj a Američanku Stephensovou. Zápas tak slibuje nesmírně vyrovnanou bitvu.

Bouzková vyzve světovou pětku

V úvodních dvou utkáních ztratila Bouzková dohromady jen osm gamů, největší trable měla v závěru prvního kola proti kvalifikantce Waltertové ze Švýcarska, s bývalou světovou dvojkou Estonkou Kontaveitovou si poradila bez problémů.

Nyní ovšem přichází zkouška v podobě páté hráčky žebříčku WTA Francouzky Garciaové. Tenistky se utkaly už dvakrát a pokaždé na anglické trávě. Před dvěma lety slavila Češka v Birminghamu a na papírově silnější soupeřku si vyšlápla i loni v osmifinále Wimbledonu.

Tehdy se díky vítězství mezi nejlepší šestnáctkou poprvé v kariéře probojovala do grandslamového čtvrtfinále, za stejným cílem míří i letos a právě skalp Garciaové by jí dodal ještě víc sebevědomí.

Krejčíková se Siniakovou vyráží za obhajobou

Loni společně vyhrály Australian Open, Wimbledon i US Open. Krejčíková se Siniakovou už obhájily svůj triumf v Melbourne, nyní chtějí uspět i v Londýně.

V úvodním zápase hrají s párem Lin Ču a Wu Fang-hsien, pro Češky bude zásadní, jestli Krejčíkovou nebude limitovat zraněný kotník, kvůli němuž skrečovala čtvrteční druhé kolo singlu.

Centrkurt plný velkých jmen

Na největší dvorec pořadatelé v pátek naplánovali zápasy nejzářivějších hvězd současnosti. Program odpálí mužská světová jednička Španěl Alcaraz proti Francouzi Müllerovi. Po skončení rozehraného duelu Murrayho a Tsitsipase (6:7, 7:6, 6:4), nastoupí také vládkyně ženského žebříčku Polka Šwiateková proti Chorvatce Martičové.

Večerní duel proti Švýcaru Wawrinkovi sehraje obhájce trofeje Srb Djokovič, který pokračuje v útoku na 24. grandslamový titul.

V akci budou také světová dvojka Běloruska Sabalenková či loňská finalistka Tunisanka Džábirová.