Na tuhle Rusku mám zvláštní pifku, pravila Vondroušová po galapředstavení

Partii zavřela rázným bekhendem křížem. Přijala gratulaci. Dlaní poklepala na výplet své rakety, lehce se usmála a spěšné zamávala divákům.

Poprvé v kariéře postoupila do třetího kola londýnského grandslamu. Jak je však jejím zvykem, nedělala na scéně žádný tyjátr. Odešla z kurtu číslo 15 dřív než její soupeřka.

V utkání přitom obdivuhodně zkrotila obávanou střelkyni, která letos na podnicích WTA pětkrát postoupila nejméně do semifinále. Znovu si potvrdila, že se svým uměním může i na nepříliš oblíbeném povrchu dokázat velké věci.

Je pro vás teď tráva zase o něco snesitelnější?

Jo! O jeden zápas víc. (směje se) Dneska jsem na ní předvedla svůj asi nejlepší výkon. Nechtěla jsem se pouštět do výměn zezadu. Chtěla jsem soupeřce hru zhnusit, aby nevěděla, co z mé strany přijde.

Wimbledon 2023 Příloha iDNES.cz

Že vy jste se v jednu chvíli smála sama sobě?

Jak jsem jí po větru zabila asi tři returny v jednom gamu? Věděla jsem, že do toho musím jít, protože ona jinak míče ze základní čáry dobře blokuje.

Je příjemné, když zjišťujete, jaké schopnosti ve vás vězí?

Vždycky jsem si říkala, že moje hra na trávě může fungovat. Forhend mám sice přeliftovaný, ale umím čopy, kraťasy a voleje. Teď navíc dobře servíruju, což se samozřejmě hodí.

V minulosti jste zmínila, že v současné mezinárodní situaci soucítíte s ukrajinskými tenistkami. Vyhecujete se víc proti Ruskám?

No, musím říct, že s touhle jsem hrála v Indian Wells loni, zrovna když začala válka. A bylo to maso. Ten zápas ve mně zanechal výraznou stopu. Přišlo mi, že je strašně přehecovaná. Bila se do prsou, chovala se strašně. Úplné šílenství. Mám na ni od té doby docela velkou pifku. Jsem moc ráda, že jsem to tady takhle zvládla.

Na rozdíl třeba od Kasatkinové nepůsobí Kuděrmětovová jako odpůrkyně Putinova režimu. Vnímáte její chování?

Nechci ji nějak soudit. Vím, že ani pro Rusy není situace jednoduchá. Jak ji ale pozoruju v zákulisí, mám dojem, že zrovna ona válku neodsuzuje. Šatnami se nesou nějaké informace. Jsem na ni docela zasedlá, což pomohlo ve mně vyvolat takový výkon.

Pochválil vás za něj trenér Hernych?

Jo, byl nadšený už po prvním kole. Já mu před trávou říkala: „Pár zápasů a jde se na beton.“ Ale on mi opakoval, ať mám otevřenou mysl a zkouším si nové věci. Zatím se to daří parádně.