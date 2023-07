Muchová: Ještě pár dní a byla jsem ve druhém týdnu, aniž bych se dotkla míče

Chvílemi předváděla spektakulární údery. Třeba na její bekhendovou smeč ve výskoku je radost pohledět. Její výkon ovšem zaplevelilo větší než malé množství chyb.

Než si při nešťastném pádu pošramotila kyčel a záda, předváděla na dvorci číslo 12 se svou sokyní zajímavou podívanou. Jenže pak její úsilí ochabovalo. Ani ošetření nějak extra nezabralo.

Po postupu do finále Roland Garros se Muchová na Wimbledonu poroučela hned v úvodu po porážce 4:6, 7:5, 1:6.

Wimbledon 2023 na iDNES.cz

Jak vážné je vaše zranění?

Ještě neznám jeho rozsah, ale něco je špatně s kyčlí. Snad nejde o nic vážného. Ovlivnilo zápas, nebyla jsem stoprocentní. I bez něj by ale pro mě bylo těžké zvítězit.

Cítila jste nějaké omezení po ošetření?

Pravá noha mi ztuhla, obvaz jsem měla hodně utažený. Zdálo se mi, že se vůbec nemůžu hýbat. Bolela mě i záda.

Jak jste nesla čekání na vstup do turnaje?

Nikdy se mi to nestalo. Je zvláštní nastoupit k prvnímu kolu až čtvrtý den grandslamu. V úterý a ve středu jsme čekali v areálu od rána do večera. Zápas mi zrušili vždy až po šesté večer.

Tenistka Karolína Muchová v prvním kole Wimbledonu.

Štvalo vás to?

Už jsem chtěla hlavně hrát. Ale je to tak, jak to je.

Dalo se vůbec v deštivých dnech trénovat?

Moc ne. Včera mi kurt nedali, předevčírem jsem hrála v hale na tvrdém povrchu. Příprava za moc nestála ani z tohoto pohledu.

Potvrdila Niemeierová pověst nepříjemné soupeřky?

Určitě. Hrála velmi solidně, musím ji pochválit. Měla jsem šance ve všech setech, ale nedokázala jsem jich využít víc. Nepomohla jsem si servisem. A když jsem měla příležitost utkání otočit, nezahrála jsem nejlépe.

Hodně lidí se divilo nerovnoměrně rozehranému programu. Měl být jiný?

Je to zvláštní. Včera jsem si říkala, že ještě pár dní a budu už ve druhém týdnu na grandslamu, aniž bych se dotkla balónu. Iga (Šwiateková) je světová jednička, dávají ji na velké kurty se střechou. Ale je podivné hrát první kolo, když jiné hráčky už jsou ve třetím.

Nezasloužila byste si jako čerstvá finalistka Roland Garros podobná privilegia?

Jsem šestnáctá nasazená, dnes jsem dostala docela hezký kurt. Na centr a jedničku se nedá napěchovat šest zápasů za den. A přede mnou jsou pořád větší jména.

Karolína Muchová podává během prvního kola Wimbledonu.

Jak vás ovlivnilo, že jste si nezkusila ani jeden mač na trávě?

Počítala jsem s tím, že to nepůjde jako po másle a nějakou lehkou chybu sem tam udělám. Nějaký ostrý zápas by mi určitě pomohl, ale nedalo se to stihnout.

Jak vás mrzí, když se šikovná travařka jako vy na tomhle povrchu v sezoně sotva mihne?

No, loni jsem to měla podobné. Už nějaký pátek jsem na trávě nevyhrála. Je to, jak to je. Tak to zkusím zase za rok. (směje se)

Docenila jste tady, čeho jste dosáhla na Roland Garros?

Samozřejmě to byl super úspěch. Jsem za něj vděčná, ale spíš se koukám dopředu. Dám si nějakou pauzu a budu se soustředit na americkou šňůru.

Dokážete vypadnutí v prvním kole Wimbledonu brát s nadhledem?

Jo. (směje se) To znělo hodně přesvědčivě, což?

Jak byste si ráda zařídila příští týdny?

Určitě si dám nějakou dovču. Aspoň na pár dní odložím rakety. Trošku se zrestartuju. Potom se připravíme na Montreal, Cincinnati a New York. Beton mi sedí. Začátek sezony mi na něm vyšel. Těším se do Ameriky. Doufám, že se vrátím na vítěznou vlnu.

Zajímá vás pořadí pro Turnaj mistryň?

Moc ho nesleduju, ale snad všude se psalo, že po Paříži jsem vyskočila někam na páté šesté místo. Po Wimbledonu se tak vysoko určitě neudržím, ale bodů jsem nahrála hodně, takže cítím velkou motivaci se na Masters kvalifikovat. Když se mi povede Amerika, můžu mít šanci.