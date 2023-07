Padesát let od Kodešova wimbledonského triumfu: Ani se tomu nechce věřit!

Londýn (Od našeho zpravodaje) - Když se Jan Kodeš v pátek rozhlédne po All England Clubu, zase ho praští do očí, jak se od jeho éry změnil. Opatrovníci areálu, který připomíná rozlehlou venkovskou zahradu, ctí tradice. Přesto v něm za půl století provedli mnoho úprav. Právě padesát let ve čtvrtek uplynulo od Kodešova wimbledonského triumfu.