Žádné běhání vzadu, říkal Muchové mentor Kodeš. Co jí radí před finále?

Kariéru Karolíny dlouho sledujete, co jste jí předával?

Asi bych to nazval mentorování, říkal jsem jí třeba: „Pokud chceš být světovou hráčkou, musíš umět něco, co druhé ne.“ To znamená přechody na síť, dobré voleje, kraťasy, celodvorcovou hru. Žádné běhání vzadu a jen odstrkování, což hrají všechny holky v první stovce.

Nerozklepe se z premiérového grandslamového finále?

Určitě to pro ni bude hodně složité, protože vyhrát první grandslam je vždycky nejtěžší. Říká se, že člověk musí aspoň dvě finále prohrát, aby mohl třetí vyhrát. Taky záleží na soupeři, jestli vám trochu pomůže. Když jde o vyrovnaný zápas, tak má vždycky výhodu ten, kdo už grandslam vyhrál, protože po něm tolik netouží.