ONLINE: Vondroušová bojuje o semifinále Wimbledonu, stojí proti světové čtyřce

Vondroušová je v open éře teprve devátou levačkou, která si zahraje čtvrtfinále travnatého grandslamu, tímto výkonem navázala například na Petru Kvitovou či Lucii Šafářovou. Zároveň si o semifinále turnaje velké čtyřky zahraje podruhé, v roce 2019 postoupila až do finále Roland Garros.

Na zelených dvorcích se české tenistce před letošní sezonou příliš nedařilo, před pár týdny měla hrozivou bilanci 2:10 v hlavních soutěžích a 1:4 ve Wimbledonu. Postupem do čtvrtfinále na turnaji v Berlíně a parádní jízdou v Londýně však zalíbení v travnatých kurtech přece jen našla.

Mezi nejlepší osmičku se dostala po výhrách nad Peyton Stearnsovou, nasazenou dvanáctkou Veronikou Kuděrmětovovou a Donnou Vekičovou. V osmifinále dokonala obrat nad krajankou Marií Bouzkovou.

Teď se poprvé v kariéře střetne s Američankou Pegulaovou. „Hrály jsme spolu jenom v deblu v Indian Wells. Jinak jsme se míjely, ani jsme spolu moc netrénovaly. Vím, že hraje takové dlouhé placky, což je na trávě dost nepříjemné,“ uvědomuje si Vondroušová. „V poslední osmičce už ale jde o všechno, takže do toho půjdeme po hlavě a uvidíme, co se stane.“

Česká hráčka zároveň oceňuje soupeřčino nasazení. „Má k tenisu dobrý přístup. Docela naslouchá ostatním hráčkám a má zajímavé názory na dění ve WTA,“ chválí. „Je skvělé, že hraje, ačkoliv nepotřebuje vydělávat. Jde jí jen o sport. Je vidět, že ho má ráda.“

Američanka letos v All England Clubu zkompletovala sbírku účastí ve všech grandslamových čtvrtfinále. V Londýně ztratila jediný set s krajankou Lauren Davisovou v prvním kole, proti Cristině Bucsaové, Elisabettě Cocciarettové i Lesje Curenkové si počínala suverénně.

„Je docela cool si říct, že jsem na každém grandslamu postoupila do čtvrtfinále. Povedlo se mi to jen v posledních pár letech, to je šílené. Zvlášť tady mám pocit, že dostat se do finálové osmičky na Wimbledonu je opravdu výjimečné. Určitě to byl můj cíl, jsem ráda, že se mi to podařilo,“ vyprávěla Pegulaová pro WTA.

Na kontě má sice už tři grandslamová semifinále ve čtyřhře, na to singlové stále čeká. Při posledním pokusu nestačila na letošním Australian Open na Bělorusku Viktorii Azarenkovou.

Zabojuje Šwiateková i Djokovič

Polská světová jednička vstupuje do bojů o semifinále po náročném zápase, ve kterém poprvé v kariéře sehrála v jednom utkání dva tiebreaky. Proti Belindě Bencicové ze Švýcarska dokonce čelila dvěma mečbolům, po třech hodinách však duel otočila ve svůj prospěch.

Její čtvrtfinálovou soupeřkou je Ukrajinka Elina Svitolinová, jež v předchozím kole přetlačila zkušenou Bělorusku Azarenkovou. Se Šwiatekovou v jediném vzájemném střetnutí předloni v Římě prohrála, se světovými jedničkami má vyrovnanou bilanci 6:6.

Djokovič ztratil v osmifinálovém boji Hubertu Hurkaczovi z Polska svůj první set v rámci letošního Wimbledonu. Srbský tenista dál živí naděje na ovládnutí všech kalendářních grandslamů, jelikož trofej uzmul jak na Australian Open, tak na Roland Garros.

V postupu do semifinále mu chce zabránit ruský soupeř Andrej Rubljov, který má za sebou pětisetovou bitvu s Alexanderem Bublikem. V duelu proti sedminásobnému wimbledonskému šampionovi je jasným outsiderem.

V posledním úterním zápase vyzve Ital Jannik Sinner překvapivého čtvrtfinalistu Romana Safiullina z Ruska.