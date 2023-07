ONLINE: Lehečka bojuje o wimbledonskou osmičku, snaží se zdolat Medveděva

Po fantasticky rozjeté sezoně, kdy se například dostal až do čtvrtfinále australského grandslamu, Lehečka poslední měsíce ideální formu spíše hledal. Překvapivě ji znovu objevil na travnatých kurtech, na kterých předtím v kariéře nevyhrál jediný zápas.

Teď se mu na nich však konečně daří. Ve Wimbledonu si ve třech setech poradil s Rakušanem Sebastianem Ofnerem i s Argentincem Franciscem Cerundolem, kterému v žebříčku ATP patří 19. příčka.

Více se trápil až ve třetím kole s Američanem Tommym Paulem. Zápas, který na tři hodiny přerušil nepříjemný déšť, měl český tenista solidně rozehraný, celkem rychle uzmul první dva sety a sahal po vítězství.

Po ztracené třetí sadě a velkém kiksu, kvůli kterému Lehečka promrhal i čtvrté dějství, utkání rozhodoval až závěrečný pátý set, jenž jednoznačným poměrem 6:2 proti světové patnáctce vytřískal český tenista.

Nyní stojí proti těžšímu kalibru. O premiérové čtvrtfinále londýnského grandslamu bojuje proti zkušenému Medveděvovi, který rovněž mezi nejlepší wimbledonskou osmičkou ještě nebyl.

„On je hodně atypický hráč. Trénoval jsem s ním jen jednou, letos na Roland Garros. Je zkušený, umí dobře zaservírovat a výborně se pohybuje,“ je si Lehečka vědom soupeřových kvalit. „Ale upřímně si nemyslím, že se na trávě cítí tak dobře jako na betonu. Samozřejmě je favorit a já se pokusím předvést své maximum. Baví mě dělat škodnou.“

Musí ale myslet na to, že v letošní sezoně posbíral Medveděv už pět triumfů a pyšní se titulem bývalého lídra žebříčku. Z osmifinále se Rus snažil postoupit už předloni, zápas rozložený do dvou dní však promrhal.

„Tehdy jsem se připravoval, jako kdyby ten zápas skončil a mě následující den čekal nový, dal jsem si i ledovou vanu,“ uvědomuje si chybu. Letos při stejném scénáři v duelu s Francouzem Adrianem Mannarinem zvolil jiný postup.

„Ani jsem si neumyl vlasy. Řekl jsem si, že to udělám až po skončení zápasu. A fungovalo to.“

Kvitová vyhlíží čtvrtfinále

Osmifinálovou rundu okusí rovněž Kvitová, která se předvede dokonce na centrálním dvorci. Ve druhém zápase na něm vyzve Tunisanku Džábirovou a poprvé od roku 2019 si zahraje ve druhém týdnu Wimbledonu.

V All England Clubu slavila česká tenistka v letech 2011 a 2014 grandslamové tituly, od té doby se ani jednou neprosmýkla do čtvrtfinále. Letos však na trávě vyhrála všech osm zápasů a slavila titul na turnaji v Berlíně.

V její prospěch hraje i příznivá bilance. S Tunisankou se utkala už pětkrát, ze čtyř zápasů odcházela jako vítězka. Stejně jako většina hráčů čelila i Kvitová letošní nepřízni londýnského počasí.

„Nic hezkého. Byla jsem úplně vyřízená,“ komentovala poslední utkání s Natalijí Stevanovičovou, při kterém kvůli dešti pauzírovala asi dvě hodiny. „Skoro nic jsem nesnědla, dokonce jsem usnula.“

Zkušeně si však se srbskou kvalifikantkou poradila. „V posledních gamech se mi na síti pár úderů povedlo,“ radovala se. „V takové chvíli si řeknu, že to umím. A někdy je mi líto, že dopředu nechodím častěji. Aspoň někdy se tak vracím do mladých let, kdy se šancí k zaútočení nabízelo víc. Hra se od té doby přece jenom změnila.“

V akci i světová jednička

Carlos Alcaraz ovládl před pár týdny první travnatý podnik ATP, když triumfoval v londýnském Queen’s Clubu. Úřadující světová jednička má na dosah premiérové čtvrtfinále ve Wimbledonu, loni ho v jízdě mezi osmičku zastavil ve čtyřech setech Jannik Sinner.

Nyní se španělský mladík utká s dalším italským soupeřem. Rozjetý Matteo Berrettini může být největší hrozbou, která ho čeká při cestě do vytouženého finále.