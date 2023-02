Máma měla srdeční zástavu. Jak se tenistce z rodiny miliardářů změnil život

Život se tenistce změnil loni v červnu, když se vrátila na domovskou Floridu po úspěšném představení na Roland Garros, kde dokráčela ve dvouhře do čtvrtfinále a ve čtyřhře do finále. Navíc poprvé v kariéře pronikla do elitní desítky ženského žebříčku.

Na narozeniny její matky jí zazvonil telefon. Volala sestra Kelly. „Něco se stalo mamce, sanitka ji musela odvézt do nemocnice,“ tlumočila Jessica Pegulaová osudný hovor pro The Players’ Tribune.

Kim Pegulaová, prezidentka a spoluvlastnice klubů Buffalo Bills a Buffalo Sabres.

Během spánku přestalo tlouct 53leté Kim Pegulaové srdce. Nějakou dobu vůbec nereagovala, až po převozu do nemocnice lékaři její stav stabilizovali. „Velká otázka byla, jaká bude, když se probudí. Měli jsme strach, jestli kromě zástavy srdce nedošlo i k poškození mozku nebo jiným komplikacím.“

Po dobu pobytu na jednotce intenzivní péče se u Kim Pegulaové střídali rodinní příslušníci. „Dva týdny jsme v podstatě žili v nemocnici. Měli jsme směny, nosili si jídlo, dokonce už jsme znali všechny sestry i doktory. Byli jsme fyzicky i mentálně vyčerpaní.“

Nakopnutá tenisová kariéra 28leté Američanky musela stranou. „Zmeškala jsem podstatnou část sezony na trávě, přesto jsem chtěla jet na Wimbledon, pokud by byla máma v pořádku. Táta nechtěl, abych hrála, ale věděla jsem, že ona by byla naštvaná, kdybych kvůli ní vynechala více turnajů.“

Jessica Pegulaová podává na turnaji v Berlíně v souboji s Karolínou Plíškovou.

Stav její matky se začal postupně zlepšovat, ale vyhráno ještě rodina neměla. „Tři z mých nejlepších kamarádů jsou doktoři, a když se začala situace uklidňovat, řekli mi, že je zázrak, že to zvládla. Stejně se vyjadřovali i všichni doktoři, kteří se o ni starali.“

Jessica Pegulaová nakonec do Anglie odletěla, po dvou výhrách nestačila ve třetím kole Wimbledonu na Chorvatku Petru Martičovou.

„Tou dobou jsem bojovala se sinusitidou (zánětlivé onemocnění vedlejších dutin dýchacích cest), kterou pravděpodobně způsobil stres a dvoutýdenní život v nemocnici. Čelila jsem spoustě spekulací a otázek, dokonce jsem musela vyvracet, že je mamka mrtvá. Rozhodně to nebyly nejpříjemnější zážitky.“

Kromě osobní roviny musela rodina řešit i výrazný zásah do podnikání. Kim Pegulaová s manželem Terrencem, jehož jmění je odhadováno na sedm miliard amerických dolarů, vlastní sportovní kluby Buffalo Bills v NFL a Buffalo Sabres v NHL.

V obou organizacích měla zásadní vliv na chod a fungování. „Dělala všechno. Říkali jsme jí, ať zpomalí, ať věnuje nějaký čas i sobě. Stála za úspěchem mého táty a on to s radostí přiznával.“

Kim Pegulaová řízení týmů milovala, byla blízká početnému personálu i partnerům. „Uvědomili jsme si, že všechny tyto věci jsou pryč. Už nikdy nebude taková, jaká byla. Najednou se vám život otočí vzhůru nohama a vy nemáte tušení, co se sakra děje,“ povzdechla si Jessica Pegulaová.

Kim Pegulaová s manželem Terrencem v dresech Buffala Bills.

V průběhu roku rostl i zájem o informace, kam zmizela populární klubová prezidentka. „Nebudu lhát, měla jsem chuť všem říct, ať nás nechají na pokoji. Lidé se chovali, jako by měli privilegium o mámě všechno vědět. Dokonce i těm, které jsme znali, jsem chtěla říct, že nemají právo vědět, co se stalo, ale chápala jsem, proč je to zajímá. Jejich vedoucí, kamarádka, spolupracovnice najednou nezvedala telefony, neodpovídala na e-maily a všechny schůzky byly zrušeny.“

Náhle se Jessica Pegulaová musela rozhodnout, co bude dál. Budou ji doma potřebovat více, má se zapojit do vedení sportovních klubů, řízení rodinného byznysu?

„Od oslav postupu do top 10 jsem musela přejít k myšlenkám, jestli nebudu muset ukončit kariéru mnohem dříve, než jsem předpokládala.“

Dojemné chvíle v Guadalajaře

První radostné momenty prožila v listopadu v mexické Guadalajaře, kde získala první titul na turnaji WTA kategorie 1000. „Před finále jsem v šatně nekontrolovaně brečela, ale nebyly to slzy smutku, spíše štěstí. Nějak jsem tušila, že vyhraju.“

Ve finále udolala 6:2, 6:3 Mariu Sakkariovou z Řecka a děkovnou řeč bez váhání věnovala své matce, která zápas sledovala už z pohodlí domova.

Jessica Pegulaová jako vítězka turnaje v Guadalajaře

„Chtěla jsem, ať ví, že jsem během těch příšerných šesti měsíců bojovala každý den. Když mohla ona zvládat to, co jí potkalo, musela jsem si s tím poradit i já.“

„Plakala během mé řeči i ceremoniálu,“ prozradila emotivní reakci matky, která dříve nepatřila k pravidelným divačkám jejích napínavých utkání. „Na moje zápasy se nikdy nedívala, bývala moc nervózní. Teď kouká na všechny.“

Od té doby její matka taky výrazně pokročila v léčbě. V současnosti zvládá číst, psát, dobře rozumí, ale nadále má problémy s řečí a pamětí.

Tragický kruh se uzavřel

Poslední tvrdou ránu schytala Jessica Pegulaová těsně před začátkem Australian Open. Damar Hamlin, hráč Buffalo Bills, prodělal během zápasu se Cincinnati Bengals srdeční zástavu.

„Seděla jsem na lavičce a chtěla jsem zvracet.“

Za čtvrthodinu měla nastoupit do smíšené čtyřhry s Francesem Tiafoem v týmové soutěži United Cup. „Vzpomínám si, že jsem jednomu ze spoluhráčů říkala: ‚Jsem trošku vyplašená, cítím, že budu mít panickou ataku.‘ Byla to další nepříjemná věc, která se dotkla mého domova. “

Do utkání nastoupila a proti německému páru Laura Siegemundová a Daniel Altmaier vybojovala společně s Tiafoem vítězství 6:7, 6:4 a 10:7. Svůj boj zvládl i Hamlin, který byl po devíti dnech propuštěn z nemocnice.

„Rozhodla jsem se, že budu (na Australian Open) nosit nášivku s číslem tři (číslo dresu Hamlina v Buffalo Bills), abych vyjádřila úctu Damaru Hamlinovi. Ironicky jsem v tu dobu byla i světovou trojkou, ale necítila jsem, že to je jen pro něj, ale i pro moji mamku.“

V Melbourne dokráčela do čtvrtfinále, v deblu dokonce do semifinále, ale na sportovní výsledky teď příliš nehledí.

Jessica Pegulaová na Australian Open s nášivkou s číslem 3 na sukni.

„Někteří z blízkých přátel, kteří znají každý detail událostí z posledního roku, mi říkají: ‚Nechápu, jak jsi mohla ten rok zvládnout, a ještě ho zakončit jako světová trojka.‘ Sama jim odpovídám, že nemám nejmenší tušení.“

„Ale jestli jsem se něco naučila, tak to, že můžete mít skvělý rok, který je zároveň příšerný, a obojí bude pravda,“ dodala.