Lyže, nebo raketa? Italský mladík zvolil tenis a kráčí ve stopách šampionů

Nastoupil ke svému prvnímu utkání na antukovém grandslamu, rovnou na centrálním dvorci Philippa Chatriera a navíc proti výrazně protřelejšímu protivníkovi.

Vzdor prognózám a žebříčkovému umístění na kurtu dominoval italský mladík Sinner, 75. tenista žebříčku.

Světovou třináctku Goffina vyprovodil 7:5, 6:0, 6:3, blýskl se šňůrou jedenácti vyhraných gamů v řadě.

„Ze začátku to nebylo jednoduché, míče jsou tady velmi těžké a pomalé, i když jsme hráli pod zataženou střechou, bylo dost větrno,“ popsal Sinner svízele zářijového počasí v Paříži, které není příliš nakloněné venkovním sportovním aktivitám.

„Soupeř navíc dobře returnoval, já tak dobře nepodával. Ale nakonec jsem vyhrál první set a když jsem pak ve druhém získal náskok brejku, hrálo se mi snadněji.“

Devatenáctiletý Sinner ozdobil úspěšné období, které aktuálně zažívá.

Goffinův skalp může zařadit hned vedle vítězství nad světovou šestkou Stefanosem Tsitsipasem, řeckou hvězdu zdolal před dvěma týdny na turnaji v Římě, kde následně v osmifinále ve třech setech podlehl Bulharu Grigoru Dimitrovovi.



Italská naděje tak ukazuje, že má potenciál nejen měřit se s nejlepšími tenisty světa, ale dokonce je i porážet.

Zatím jsem nic nevyhrál

Sinnerovi se náramně vydařil loňský rok, který zakončil jako příslušník první světové osmdesátky. Tento kousek se mu povedl jako nejmladšímu od roku 2003, kdy tak vysoko vyšplhal Rafael Nadal. Žebříčkový vzestup si zajistil triumfem na Next Gen ATP Finals, Turnaji mistrů pro hráče do 21 let, vyhrál také tři podniky kategorie Challenger.



„Upřímně, zatím jsem nic nevyhrál,“ mírní přehnanou chválu. „Po čtyři roky jsem trénoval s maximem soustředění, každý míč se snažím hrát na sto procent, snažím se být vždy koncentrovaný. A proto jsem hrál minulý rok tak dobře.“

Na jeho zlepšení má velký podíl právě trenér, úspěšný krajan Riccardo Piatti, který dříve spolupracoval s Novakem Djokovičem či Marií Šarapovovou.

A právě kariéra takto zvučných jmen je už nyní Sinnerovi předpovídána.

Svým klidným vystupováním a ladnou hrou připomíná Rogera Federera, John McEnroe v lednu na adresu talentovaného Itala uvedl, že má potenciál vyhrát mnoho grandslamů, Chris Evertová jej zase pochválila slovy, že hraje, jako by na velké scény patřil.

Vzory Bode Miller a Roger Federer

V dětství však Sinner směřoval k tomu, že bude zářit v jiném sportu.



Jelikož vyrůstal v Sextenu, středisku zimních sportů v německy mluvící části Dolomit, věnoval se jako většina místních dětí lyžování. A i na svahu se mu vedlo náramně, ve věku od 8 do 12 let byl v Itálii jedním z nejlepších.

Vedle prohánění se po zasněžených svazích také pinkal s raketou na kurtech, od otce dostal tenisové vybavení, když mu bylo dva a půl roku.

„Mým nejoblíbenějším lyžařem byl Bode Miller a tenistou zase Roger Federer,“ vzpomíná Sinner na své idoly.

Postupem času však začal poznávat, že naplno se může věnovat jen jednomu sportu. A tak ve 13 letech zvolil tenis.



Roland Garros 2020 Speciální příloha iDNES.cz

„Lyžování bylo nebezpečné, když špatně spadnete, můžete si zruinovat celou sezonu,“ zdůvodňuje. „Navíc při něm jen svištíte sami dolů a nevíte, jestli jste rychlejší, nebo pomalejší než ti ostatní. Vidíte jen červené a modré branky, podle nichž musíte zatáčet lyže, a doufáte, že nespadnete.“

„Naopak v tenise vidíte svého soupeře, vidíte, proti komu hrajete,“ srovnává oba sporty. „Víte, jestli vedete, nebo prohráváte, poznáte, jestli musíte něco změnit, nebo ne.“

Jelikož se Sinnerova kariéra ubírá správným směrem, zatím nic měnit nemusí. Rozhodně ne sport, kterému se věnuje.