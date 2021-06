Třeste se, přicházíme! Na tenisovou scénu vtrhli náctiletí dravci

Jeden vynikal v lyžování, druhý holduje muzice z 80. let, třetí čerpá inspiraci z filmů o Rockym. Jejich příběhy mají různá pozadí, hlavní linka však zůstává stejná. Jannik Sinner, Lorenzo Musetti a Carlos Alcaraz patří mezi nejzářivější tenisové talenty; ačkoli jim ještě není ani dvacet let, postoupili do třetího kola grandslamu Roland Garros. Jejich jména si proto dobře zapamatujte.