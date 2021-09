Sledovanější než světová jednička. Kde se vzala sličná britská kometa

K tomu, aby si Raducanuová vytvořila zástupy fanoušků a zaznamenala mamutí progres v rankingu, jí stačily jen dva grandslamy.

Letos ve Wimbledonu startovala teprve podruhé na akci okruhu WTA. Obdržela divokou kartu, jelikož v žebříčku se schovávala až na 338. pozici. A přesto se senzačně probila až do osmifinále.

Z něj sice musela odstoupit poté, co se jí v úvodu druhého setu udělalo nevolno, tím spíš ale vzbudila ve vlasti vlnu obdivu.

Zaujala agresivní a neohroženou hrou i sympatickým vystupováním. „Ničeho se nebojí a je sebejistá,“ chválí ji osmnáctinásobná grandslamová šampionka Chris Evertová.



A její slova potvrzuje Raducanuová na US Open. Do New Yorku přijela jako 150. hráčka žebříčku, svou misi tudíž započala v kvalifikaci. Nyní, díky sedmi výhrám v řadě, už vyhlíží čtvrtfinále.

Jen 31 gamů celkem poztrácela Raducanuová v sedmi zápasech na US Open

Nejenže ještě neztratila set, poslední dvě soupeřky dokonce zpráskala výsledky 6:0, 6:1 a 6:2, 6:1. A to prosím v pondělním osmifinále nastoupila proti Američance Shelby Rogersové, která předtím zastavila Bartyovou.

„Hraju tady líp než ve Wimbledonu,“ lebedí si Britka. „V posledních týdnech jsem toho zvládla dost, získala jsem spoustu zkušeností a má hra se s každým zápasem zlepšuje.“

V tom případě se má její čtvrtfinálová soupeřka, olympijská šampionka Bencicová ze Švýcarska, na co těšit. „Belinda má hodně zkušeností a je ve skvělé formě,“ uvědomuje si Raducanuová. „Ale já se také cítím sebejistá. Vím, že jestli mám dostat šanci, budu muset hrát opravdu dobrý tenis.“

Pokud se jí to povede, mezi poslední čtyřkou by mohla narazit na Karolínu Plíškovou, kterou rovněž ve středu čeká Řekyně Sakkariová.

Ale nepředbíhejme.

Úplně nová zkušenost

Vždyť nehledě na konečný výsledek zažívá 18letá Britka životní turnaj. Jistě se po něm posune do první světové stovky. Jaký to kontrast vůči jejímu umístění před necelými třemi měsíci.



„Jo, je to pro mě úplně nová zkušenost,“ poznamenala k tomu, že se najednou pohybuje v nejvyšších sférách svého sportu. Proti Rogersové dokonce hrála na Asheově stadionu, největším dvorci světa.

„Ze začátku jsem z toho byla trochu nervózní,“ přiznala. „Ale jsem na sebe pyšná, jak jsem se s tím dokázala vypořádat.“

Pozornost navíc nevábí jen tuze šikovným mácháním raketou. Dcera čínské matky a rumunského otce narozená v Torontu poutá sličným vzhledem a srdečnou povahou. Každou chvíli se jí tvář rozjasní úsměvem, díky čemuž si ji oblíbili i fanoušci v New Yorku.

Ještě nedávno přitom byla pro tenisové prostředí neznámá.

Mezi loňským únorem a letošním červnem nestartovala na žádném turnaji. Jednak kvůli pandemii, také se soustředila studijní povinnosti.

US Open příloha iDNES.cz

„A díky tomu jsem si uvědomila, jak moc mi hraní chybí,“ vypráví.

„Takže když mám příležitost, snažím se z ní vytěžit maximum. Říkám si: Podívej se, kde jsi byla před třemi měsíci. Buď jsi seděla na zkoušce, nebo doma. Takže hraj každý zápas, jako by mohl být tvůj poslední.“

Raducanuová není jedinou -náctiletou senzací, která na letošním US Open vzbuzuje pozdvižení.

Do čtvrtfinále se probojovala i Kanaďanka Leylah Fernandezová, taktéž ročník 2002. A ve dvouhře mužů zase mezi osm nejlepších proklouzl Španěl Carlos Alcaraz, který se narodil ještě o rok později.

„Každý máme vlastní cestu,“ odvětila Britka na otázku, jestli stejně jako její kanadská vrstevnice věřila, že průlom je jen otázkou času.



„Já jsem rozhodně překvapená, že jsem se tady dostala tak daleko. Nečekala jsem to. Sice jsem věděla, že jsem odvedla spoustu skvělé práce, která se jednoho dne vyplatí. Ale nikdy nevíte, kdy to bude.“

Teď už se to mladičká Emma dozvěděla.

„Že jsem ve čtvrtfinále US Open potom, co jsem 18 měsíců nehrála, je fakt neuvěřitelné.“