Karolína Plíšková servíruje v zápase druhého kola US Open. | foto: AP

New York (Od našeho zpravodaje) - Dokonalá lekce. Názorná ukázka. Veřejná škola servisu. Co předvádí Karolína Plíšková na tenisovém US Open při zahájení výměn, bere dech. Zhoupnutí v kolenou, jistý nadhoz, svižný švih... Prásk!