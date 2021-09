Postoupí i druhá Češka? Plíšková bude hrát na US Open o čtvrtfinále

V letech 2016 až 2018 se Plíšková na US Open třikrát po sobě prodrala minimálně do čtvrtfinále - nyní má šanci dostat se mezi nejlepších osm v New Yorku počtvrté v kariéře a doplnit v turnajovém pavouku Barboru Krejčíkovou, která postup vydřela v pondělí nad ránem.

Plíšková vs. Pavljučenkovová Sledujte zápas od 23 hodin v online reportáži.

Dosud nejvíc práce měla čtvrtá tenistka světa Plíšková ve druhém kole, kdy se musela skoro dvě a půl hodiny rvát s výborně hrající Američankou Amandou Anisimovovou. Houževnatou mladici udolala ve třech setech.

I Pavljučenkovová, která drží v žebříčku patnáctou pozici, zatím na turnaji absolvovala jeden třísetový zápas. Také ve druhém kole - v dlouhé bitvě porazila Slovenku Annu Schmiedlovou.

Se zkušenou Ruskou má Plíšková, jež si na US Open zahrála v roce 2016 finále, celkově pozitivní bilanci. Vyhrála šest z osmi zápasů. Ovšem ty poslední dva - loni na Australian Open a letos v Madridu - zvládla lépe Pavljučenkovová.

Hrát budou české deblistky i Djokovič

O místenku mezi nejlepšími osmi se bude ucházet jeden z velkých favoritů turnaje Srb Novak Djokovič. Soupeřem prvního hráče světového žebříčku bude domácí mladík Jenson Brooksby, kterému patří v mezinárodním hodnocení 99. pozice.

Američan má s grandslamovými turnaji minimum zkušeností a jeho dosavadním maximem je druhé kolo. Letošní postup do osmifinále je tak pro Brooksbyho už nyní velkým úspěchem. V zápase, který dnes přijde na řadu mezi posledními, tak bude Srb Djokovič jasným favoritem.

O postup do čtvrtfinále ženské čtyřhry budou bojovat Marie Bouzková a Lucie Hradecká. Českému páru stojí v cestě sestry Arina a Anastasia Rodionovovy, které reprezentují Austrálii.