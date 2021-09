Fajnová nálada i po škaredém mači. Spokojená Plíšková opět dobývá New York

Tak daleko se na Flushing Meadows protloukla po třech letech. Při její pondělní partii s Pavljučenkovovou se nad rozlehlým areálem zvolna stmívalo. Nad jejím účinkováním na turnaji ale zatím slunce nezapadá.

Rusku přetlačila 7:5, 6:4 za 95 minut. Tentokrát vypálila pouze 6 es. Ke 24 vítězným úderům napáchala 24 nevynucených chyb. V partii neúspěšných finalistek posledních dvou grandslamů ovšem zabodovala, když nejvíc potřebovala.

„Jsem hodně spokojená s výhrou, protože ve dvou posledních zápasech mě (Pavljučenkovová) porazila,“ pravila na tiskovce. „Ačkoliv to nebyla extra hezká podívaná a ani na kurtu jsem neměla dobrý pocit, tak na tom nesejde, jelikož jsem ve čtvrtfinále.“



Zachránily vás lépe zvládnuté klíčové okamžiky?

Přesně tak. Servis mi pomohl. I když jsem netrefila tolik es, měla jsem díky němu hodně bodů zadarmo. Bylo větrno, obě jsme začaly nervózně, nebyl to prostě pěkný zápas. Ale na výhru můj výkon stačil.

Co pro vás znamená účast ve třetím čtvrtfinále na US Open v kariéře?Naposledy jsem se tak daleko dostala před třemi roky a prohrála jsem se Serenou (Williamsovou). Přežít na grandslamu do druhého týdne je vždycky dobrý výsledek a cíl před jeho začátkem. Nějakou dobu se mi na grandslamech moc nevedlo, takže si po Wimbledonu vážím další šance dojít hodně daleko.

Co říkáte na vývoj turnaje?

Připadá mi hodně otevřený. Zůstaly v něm těžké soupeřky, ale mám pocit, že pokud předvedu výkony ze druhého nebo třetího kola, mám dobrou šanci každou z nich porazit.

Překvapuje vás, že vypadly Ósakaová, Bartyová či Halepová a naopak postupují Fernandezová nebo Raducanuová?

Vůbec ne. V tenise i životě se může stát úplně cokoliv. A ani bych neřekla, že jde o překvapení. Každý týden se objeví nová hráčka, která prorazí. Čekají mě super těžké soupeřky. Musím ze sebe dostat to nejlepší.

Zdáte se tu dobře naladěná. Je to tak?

Je. Trochu mě mrzí, že tu se mnou není Sascha (kouč Bajin), ale mám s sebou fajn lidi, díky nimž se cítím skvěle na kurtu i mimo něj. Samozřejmě nehraju vždycky nejlepší tenis, ale nějak se mi daří trochu pustit stres z hlavy a bavit se.

Čím to?

Díky spoustě vítězství v posledních týdnech jsem uvolněnější. Nejsem tolik svázaná. Zároveň mám větší motivaci. Všechno je propojené. Taky mi pomáhá, že jsou diváci zpátky. Ráda rozdávám podpisy, když můžu.

Souvisí s tím vším řízení emocí, které trenér Bajin v jednom rozhovoru vyhlásil jako vaše hlavní téma pro letošní US Open?

Nevím. (usmívá se) Ten článek jsem nečetla. Ale samozřejmě jsme na grandslamu, takže je spousta holek ve větším stresu než na menších turnajích. Zase hrajeme před plným publikem. Dost věcí se mění. Takže možná měl na mysli zvládnutí nervozity. Mně se to zatím daří.