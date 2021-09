Plíšková je v ráži. Válí i bez kouče Bajina a chválí jeho náhradníka

Svou milou povahou i bohatými znalostmi zásadně přispěl k vzepětí Plíškové v posledních měsících. Od Wimbledonu, kde se protloukla do finále, má KP znamenitou bilanci 18-4. Při jejím tažení na Flushing Meadows ovšem kouč Sascha Bajin chybí.

Loni totiž nedodržel předpisy a letos nedostal americká víza. „Zůstal v USA déle, než měl. Vlastní dům na Floridě a nechtěl tolik cestovat, což způsobilo jeho problémy,“ vysvětlil Michal Hrdlička, manžel a manažer Plíškové.

Navzdory veškeré snaze o vyřešení tuze mrzuté patálie trčí Bajin v Německu a jeho hráčka se v New Yorku musí obejít bez něj. Zatím si vede náramně. Po šíleném nerváku, v němž udolala domácí Anisimovovou, bez okolků spláchla Tomljanovicovou.

Přitom se před podnikem v Cincinnati, na nějž už Bajin nesměl, docela obávala, co si bez něj počne. „Až do turnaje v Montrealu se mnou byl všude,“ řekla na tiskovce. „Jsem zvyklá na to, jak perfektně se o mě stará. Jenom přijdu na kurt a hraju.“

Uklidnilo ji však, že vítězila i v jeho nepřítomnosti - přemohla Kazašku Putincevovou či Američanku Pegulaovou, která ji v první půlce sezony na WTA Tour terorizovala.

„Kdybych hned prohrála, možná bych začala přemýšlet, že to bez Saschi nejde,“ vykládala. „Vždyť se po nepovedeném začátku roku výrazně zasloužil o to, abych se na kurtu cítila tak, jak se teď cítím.“

„Pomohl mi najít současnou pohodu, za což jsem mu vděčná,“ pokračovala Plíšková. „Myslím, že je smutný. Daří se mi a on tu není. Ale má na všem zásluhu. Sleduje nás. Zůstáváme v kontaktu.“

Bajin pozoruje výsledky své práce jen přes televizní obrazovku a snaží se aspoň na dálku přispět ke zdaru své klientky.

„Nehodlám tvrdit, že můžu někoho koučovat ze svého gauče v Mnichově,“ řekl pro stránku tennisnet.com. „Nicméně sbírám informace od ostatních členů týmu. Hlavním tématem US Open je pro nás řízení Kájiných emocí. Škoda, že nejsem s ní. Mohli jsme se ještě víc poznat.“

Devětadvacetiletá Plíšková nepotřebuje vodit za ručičku. Zpravidla si poradí sama - na dvorci i v zákulisí. Navíc se může spolehnout na svého chotě. V New Yorku ji kromě něj doprovází fyzioterapeut Haim Ganancia a čtyřiačtyřicetiletý Leoš Friedl, nouzový náhradník za Bajina.

Bývalého skvělého deblistu a současného trenéra Slováka Poláška si najala jako záskok, který se zatím osvědčil takřka dokonale.

„Dělá super práci,“ velebí ho Plíšková. „Pochopil svou roli. Nezahrnuje mě informacemi. Říká mi přesně to, co potřebuju slyšet - pár věcí o soupeřce, pár věcí o mé hře. Při rozehrávce i při tréninku na kurtu je vidět, že to má pořád v ruce. Je pořád v klidu, což pomáhá i mně, abych byla uvolněná.“

Neobvyklý příběh odloučení Plíškové a Bajina stále ještě může dospět k vyloženě pohádkovému konci.

Kdyby Bajin příští čtvrtek po pohovoru na ambasádě dostal povolení k cestě do USA.

A kdyby Plíšková mezitím postoupila do finále US Open.

Nejprve ovšem potřebuje porazit ve čtvrtém kole Rusku Pavljučenkovovou, která minulý týden do poslední chvíle čekala na...

... udělení vstupních víz do Spojených států amerických.