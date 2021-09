Španěl miláčkem New Yorku. Lepší pátý set jsem neviděl, klaní se Tsitsipas

Vážně je tomuhle klučinovi jen osmnáct? Vždyť na kurtu hýří takovým klidem, přehledem, pálí nechytatelné bomby. Carlos Alcaraz zkrátka vyčnívá. Španělský supertalent to prokázal ve třetím kole tenisového US Open, v němž zaskočil jednoho z favoritů na titul Stefanose Tsitsipase. „Nemůžu uvěřit, že jsem ho porazil v tak epickém zápase!“ rozplýval se.

VÍTĚZSTVÍ VS. PORÁŽKA. Zatímco španělský mladík Carlos Alcaraz si na zemi vychutnává emoce z postupu do osmifinále US Open, jeho smutný soupeř Stefanos Tsitsipas z Řecka přichází k síti. | foto: AP