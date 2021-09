Parádní marš Krejčíkové pokračuje. Teď se těší na hvězdu, kterou šokovala

New York (Od našeho zpravodaje) - Objevují se stále nové důkazy o výjimečnosti tenisového průlomu Barbory Krejčíkové. Na US Open si poradila s nevděčnou rolí favoritky, naprosto hladce prokvačila do osmifinále a v něm vyzve obávanou Španělku Muguruzaovou z pozice výše nasazené hráčky.