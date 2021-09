Tsitsipas pod palbou: Jít na záchod mu trvá déle než vyletět do vesmíru

Už v prvním kole proti Andy Murraymu Tsitsipas odkráčel do šaten, po čtvrtém setu, který ztratil, tam byl přibližně osm minut. Rozhodující páté dějství pak urval ve svůj prospěch, ale po zápase si od britského soka vysloužil ostrá slova.

„Ztratil můj respekt,“ čílil se Murray po bitvě, která se natáhla na čtyři a tři čtvrtě hodiny. Brit si poté ještě přisadil na twitteru, kam naťukal vzkaz: „Nedůležitější fakt dne. Stefanosi Tsitsipasovi trvá jít na záchod dvakrát delší dobu, než za jakou Jeff Bazos vyletí do vesmíru. Zajímavé.“

Kontroverze vyvolal Tsitsipas i v utkání druhého kola proti Adrianu Mannarinovi. Když ve zkrácené hře přišel o třetí sadu, znovu zamířil do útrob stadionu. A znovu tam strávil zhruba osm minut.

Jeho francouzský soupeř mezitím na kurtu podával, aby se udržel v provozní teplotě. A když se Tsitsipas konečně vrátil, diváci na něj začali bučet. Navzdory tomu odpočatý a převléknutý Řek ve čtvrté sadě dominoval, zvítězil 6:0 a postoupil dál.

Na tiskové konferenci pak čelil především dotazům na své „útěky“ na záchod, které mnozí považují za taktické manévry.

„Pokud porušuji pravidlo, pak jsem nepochybně vinný a nedělám něco správně,“ hovořil třetí tenista světa.



„Ale pokud dodržuji příručky, tak kde je problém? Neudělal jsem nic špatně, takže tomu nerozumím,“ dodal v narážce na grandslamové regule hovořící o právu na dvě přestávky v zápase na tři vítězné sety, které mají trvat „rozumný“ čas. Jeho přesné množství ale stanoveno není.

„Ti lidé mají rádi sport, přišli, aby se dívali na tenis. Nic proti nim nemám. Fanoušky mám rád. Ale někteří lidé prostě nechápou,“ poznamenal Tsitsipas k reakci publika. „Nehráli tenis na vysoké úrovni, aby pochopili, kolik úsilí stojí to, co děláme, a jak je to těžké.“

US Open příloha iDNES.cz

Dále vysvětloval, jak je pro něj pauza důležitá: „Cítíte se po ní svěží a zbavíte se potu, který vás rozčiluje, máte ho v obličeji, na prstech, všude na těle. Snažím se být tak rychlý, jak jen můžu. Ale někdy zkrátka potřebuju trochu víc času. To je vše.“

Jeho soupeř Mannarino, na rozdíl od Murrayho, komentoval Řekovo jednání smířlivěji: „Nedělá nic špatně. Myslím, že špatné je to pravidlo.“

Ještě před US Open, na generálce v Cincinnati, obvinil Tsitsipase jeho semifinálový přemožitel Alexander Zverev z toho, že si během pauzy posílal zprávy s trenérem a otcem v jedné osobě Apostolosem.

„Najednou změnil celý herní plán. Buď chodí na nějaké magické místo, nebo tam proběhla komunikace.“

Bude případ Tsitsipase důvodem ke změně pravidel? Jisté je, že pokud vlasatý tenista sáhne ke svému rituálu i ve třetím kole, vzbudí další vášně.