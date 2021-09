Ósakaová potřebuje pauzu: Výhry mi nepřinášejí radost. Hledám, co chci dělat

Japonská superstar momentálně prožívá hlubokou krizi a brzké vyřazení z grandslamu ve Flushing Meadows, který ovládla v letech 2018 a 2020, tuto skutečnost ještě zvýraznilo.

„V poslední době po výhře necítím radost, spíš úlevu,“ odhalila světová trojka. „A když prohraju, jsem velmi smutná. Nemyslím si, že to je normální.“

ZPRAVODAJSTVÍ Obhájkyně Ósakaová senzačně vypadla

Tato slova zapadají do kontextu vývoje duelu proti 18leté Fernandezové. Ósakaová ve druhém setu podávala na vítězství, situaci ale neustála a povolila mladé soupeřce vybojovat tiebreak.

V něm favoritka trestuhodně a často chybovala, svou zlost křičela do světa a vybíjela si ji i na raketě. Do očí bijící kontrast proti jinak klidnému a pokornému vystupování, kterým Japonka proslula.

„Moc mě to chování mrzí,“ omlouvala se po zápase. „Nejsem si jistá, proč se to stalo. Říkala jsem si, ať jsem klidná. Normálně mám ráda výzvy, ale v poslední době se cítím velmi úzkostlivě, když se věci nevyvíjejí tak, jak bych chtěla. Nevím, proč se to děje.“

Nejistota, obavy, ztráta sebedůvěry.

Tyto problémy v posledních měsících tíží jednu z největších sportovních celebrit světa. Od titulu na letošním Australian Open se Ósakaová trápí.



Na Roland Garros oznámila, že kvůli ochraně duševního zdraví vynechá jinak povinné tiskové konference. Po návalu kritiky z turnaje odstoupila a vrátila se až skoro o dva měsíce později na domácích olympijských hrách, kde jí připadla čest zapálit oheň při slavnostním zahájení.

Jenže na kurtech neoslnila, v osmifinále vypadla s Markétou Vondroušovou.

V Cincinnati odešla v slzách z tiskovky po dotazu, jak balancuje vztah s médii a vlastní prezentaci na sociálních sítích. Před novináře se vrátila, ale z nabitého podniku vylétla už ve druhém kole.

Na US Open přehrála Marii Bouzkovou, po skreči Srbky Danilovičové postoupila do třetího kola, pak ale nečekaně narazila na 73. hráčku světa.

„Snažím se přijít na to, co chci dělat. A upřímně, nevím, kdy odehraju svůj další tenisový zápas,“ ohlédla se za trudným děním posledních měsíců.

Dlouhé období tápání si Ósakaová vybrala i po úspěšném přelomu sezon 2018, 2019, kdy ovládla grandslamy v New Yorku i Melbourne. Tehdy z pozice dvacetileté novicky nečekaně prorazila mezi elitu a musela se sžít se zájmem a tlakem okolí.

Trvalo jí více než rok a půl, než znovu triumfovala na US Open. Následně si opět podmanila i Austrálii a zdálo se, že ženský tenis našel svou vládkyni.

Jenže Japonka s haitskými kořeny se propadla do dalšího strádání, které je ještě závažnější.



K jeho překonání bude muset zkoumat své nitro, aby zjistila, jestli jí milovaný sport nepřináší více příkoří než štěstí.