Superstar Bartyová se těší na Muchovou: Karolína je setsakra dobrá tenistka

Zatím se potkaly jedinkrát. Na US Open 2018, kde Australanka patřila do širší špičky, zato neznámá Češka šokovala postupem z kvalifikace a triumfem nad šampionkou Muguruzaovou. Až proti Bartyové narazila, ve 3. rundě padla 3:6, 4:6.

„A já si dobře vzpomínám, jak jsem po tomhle duelu šla z kurtu a říkala Tyzovi (trenéru Craigu Tyzzerovi): Ta Karolína, to je setsakra dobrá tenistka,“ pronesla teď Bartyová na tiskové konferenci.

Obrazová vzpomínka na US Open 2018. Ashleigh Bartyová (vlevo) tehdy Karolínu Muchovou vyřadila ve dvou setech.

„Přitom tehdy o ní nebylo slyšet, nepatřila snad ani do Top 200; ani nevím, čím to bylo, jestli bývala třeba víc zraněná. No a najednou jsme v New Yorku sehrály parádní zápas.“

Totéž momentálně nejopěvovanější sportovkyně Austrálie očekává i ve středu. „Vybavuju si, jak jsme obě lítaly po kurtu. Opravdu zábavný mač, jedna ze vzácných vzpomínek, jejichž výjimečnost oceníte až zpětně,“ dodala světová jednička. „No a teď se utkáme opět, ve čtvrtfinále grandslamu. Bude to nádherný boj. Hraje pestře, umí využívat každý prostor na kurtu. Těším se!“

Favoritkou proti ní dcera bývalého ligového fotbalisty nebude. Zároveň může Muchová nastoupit v relativní pohodě - rozhodně ve srovnání s Bartyovou, jejíž putování pavoukem Australian Open se s každým dalším kolem stává tak trochu celonárodní reality show.

„Je vzrušující hrát doma čtvrtfinále, ale ještě nekončím,“ věří Bartyová. „Rozhodně s tímto výsledkem nejsem spokojená. Musím pořád dbát na to, abych dělala ty správné věci a došla tak daleko, jak jen to půjde.“

Před rokem ve stejné fázi turnaje vyřadila jinou Češku, Petru Kvitovou předčila 7:6, 6:2, jenže o kolo dál ji zastavila budoucí šampionka Sofia Keninová. Poučila se?

„Hlavně je to letos totálně jiné, podmínky se liší,“ připomíná, jak pandemie koronaviru vyhnala diváky nakonec i z hlediště Melbourne Parku. „Celý svět se změnil a já se toho o sobě za posledních dvanáct měsíců hodně naučila. Tvrdě jsem pracovala a dřině, kterou mám za sebou, věřím. Každopádně jsem vděčná, že dostávám další šanci dokázat něco na kurtu, který pro nás Australany znamená nejvíc.“

Velká tenisová show to byla už před třemi lety, byť na jednom z odlehlých newyorských dvorců. Odveta slibuje totéž, jen v ještě lepších kulisách.