Kondiční kouč Blažek ponocuje u televize. Sleduje, jak Muchová dýchá

Letos na Australian Open postoupila do osmifinále, což je též dílem Jaroslava Blažka, uznávaného kondičního trenéra, jenž má za sebou angažmá třeba u Švýcarky Bencicové. Teď na dálku radí a fandí Muchové, kterou v ráno po 8.00 SEČ čeká mač s Mertensovou z Belgie.

Statečně ponocuje, třebaže... „Popravdě, evropské časové pásmo by mi vzhledem k začátkům utkání bylo asi příjemnější, ale i tak rád vstanu nebo nejdu spát,“ tvrdí v rozhovoru pro MF DNES.



Proč vlastně nejste na místě? Nechybí vám australské léto?

Udělali jsme kvalitní přípravu, a tak jsme se v týmu domluvili, že bude přínosnější, když ji doprovodí fyzioterapeut Asier Sanchiz. Austrálii mám rád, ale ani doma nestrádám.

Karolína Muchová (vlevo) přijímá gratulace od Karolíny Plíškové po vzájemném zápase ve třetím kole Australian Open.

Co říkáte na její kondici na turnaji? Poznáte odtud, jak je na tom?

Zatím se mi její projev líbí a věřím, že to tak zůstane co nejdéle. Řeč těla může napovědět, jak se hráč cítí. Ale nedá se to úplně zobecňovat. Někdy to nemusí být „ono“ jen proto, že se sportovec třeba blbě vyspal. Jestliže kamera zabírá hráče zblízka, všímám si hlavně práce s dechem. Někdy si to i počítám, koukám na dechovou vlnu a tak.

Co konkrétního jste na dálku řešili? Jak jí můžete pomoct?

Po příletu do Melbourne byl nějaký prostor pro přípravu. V týmu jsme se domlouvali na tréninkovém plánu – který se pak operativně měnil v závislosti na přidělených časech na kurt či posilovnu v karanténě. Během turnaje už se nic moc nenatrénuje. Ale pokud je třeba něco doladit, pošlu Káje pár cvičení.

Jak klape komunikace mezi výpravou v Melbourne, v níž je bývalá hráčka Štefková a fyzioterapeut Sanchiz, a zbytkem týmu?

Víte, my jsme všichni stále v kontaktu. Já, tenisový kouč David Kotyza, manažer Tomáš Petera a fyzioterapeut Michal Novotný si z Evropy píšeme a voláme s Kájou, Bárou a Asierem. Funguje to dobře. I proto, že každý řeší jen to „své“. V oběhu je poměrně hodně informací a není třeba je zbytečně kupit.

Karolína říká, že se cítí fit. Vidíte na ní výsledky společné práce?

Mám rád věci, které se dají změřit, testovat. Věci, které mají reálný, řekněme akademický základ, na kterých můžete sledovat zlepšení či zhoršení. Kája se určitě v leckterých parametrech výrazně zlepšuje, což mi dělá radost. Přirozeně je stále na čem pracovat. Jenže v tenise ovlivňuje výkon tolik faktorů, že lepší kondice neznamená automaticky lepší výsledky. Živější projev může být zapříčiněn i zlepšením mentální stránky. Tělesná připravenost je jedním z kousků skládačky. Její rozvoj se prolíná do všech ostatních parametrů výkonu.

Jaké tedy udělala pokroky? Je odolnější vůči zraněním?

Myslím, že jdeme správným směrem. Nejde zlepšit všechno a hned. Důležité je co nejpřesněji definovat hlavní limitace výkonu a zdraví – a na nich pak pracovat. Podobně se postupuje u techniky, taktiky nebo psychiky. Loni jsme se spíš zaměřovali na strukturální rozvoj, základní trénink nižší intenzity. Na něj můžete nastavovat další prvky.

Na třetím grandslamu z posledních šesti postoupila Karolína do druhého týdne. Dostává se do stadia, kdy ji při sériích utkání a turnajů fyzička neomezuje, či se o ni dokonce může opřít?

To se vzhledem k různým průběhům zápasů těžko hodnotí. Tři dvouapůlhodinové bitvy ve vedrech mají na tělo jiný dopad než pár pohodovějších kol v příjemném klimatu. Lze však tvrdit, že udržení jakési herní konstantnosti může být jedním ze signálů, že už to zkrátka vydržíte. Masivnější úbytek kondice se totiž často projeví na rozpadu techniky. Ale hodně záleží na stylu hry. Karolínino primární pojetí je útočné, aktivní. Není typ, co spoléhá na pasivní a náročné běhání zprava doleva na základní čáře, dokud soupeřku neuštve.

Jak vás angažmá u Karolíny baví? A kam by to třeba i vzhledem k tenisovému vedení Davida Kotyzy mohla dotáhnout?

Kája je hlavně dobrý člověk. Už proto mě práce s ní baví. Řekl bych, že roste i jako osobnost. V tréninku je pořád co zlepšovat, takže nechybí ani motivace. Každopádně věřím, že zatím nedosáhla na svůj výkonnostní strop. David je bezesporu dobrý trenér a nebojí se udělat důležitá rozhodnutí, bez kterých jen těžko nastane žádoucí výrazný progres. Ta rozhodnutí jsou promyšlená, podložená fakty a zkušenostmi. Takže ano, pevně věřím, že se Kájiny výsledky ještě budou zlepšovat.