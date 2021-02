Bartyová vs. Muchová. Prázdné hlediště svědčí favoritce, soudí expertka

Bartyovou v jejím tažení na Australian Open podporuje značná část populace nejodlehlejšího z kontinentů. Existuje spousta sportovců, již by z halekání a povzbuzování nabrali extra energii, pro drobnou Australanku ovšem ticho znamená možnost dokonale se soustředit na svůj styl.

„Muchová musí být opravdu ve střehu, a to každou výměnu. Favoritkou nebude,“ soudí jiná bývalá výborná hráčka Barbara Schettová, spolu s Heninovou aktuálně expertka Eurosportu.

Což neznamená, že by čekala nějakou selanku. Naopak. Schettová má slova chvály pro obě účastnice čtvrtfinále, které v Melbourne začne ve středu od 1.00 českého času.

O Bartyové: „Dělá na mě velký dojem, co je schopná předvádět po roce bez zápasů. Skvěle servíruje, tím si zajistí spoustu snadných bodů. A taky si soupeřka musí dávat pozor na její fantastický forhend.“

O Muchové: „Její výkony jsou výtečné, zvlášť naposledy proti Mertensové, jíž utekla ze stavu 1:4. Líbí se mi její přístup i pestrost hry. A je znát, že nabírá sebevědomí, očividně jí hodně pomohla výhra ve 3. kole nad Karolínou Plíškovou.“

Ostatně i české sázkové kanceláře uvádějí, že většina tipů směřuje na Bartyovou; fanouškovské cítění se podřizuje teoretickému rozdělení rolí.

„Překvapení se vždycky mohou přihodit a Muchová byla zatím výborná,“ oceňuje Heninová, sedminásobná grandslamová vítězka, jež v roce 2004 triumfovala i na Australian Open. „Ale Ash je připravená. Je ve formě.“

Pro Muchovou půjde o zajímavý test třeba i proto, jakou chválu před utkáním slýchá. Poté, co ji ocenila sama Bartyová, se na tiskové konferenci přidal rovněž kouč Craig Tyzzer - a tak jako jeho svěřenkyně zavzpomínal na jejich dosud jediný vzájemný duel z 3. kola US Open 2018.

„Doteď si vybavím, jaký dojem na mě udělat už její předchozí duel proti Muguruzaové. Holka, kde ses schovávala? Nemohl jsem uvěřit, jak talentovaná je, přitom je přibližně stejně stará jako Ash,“ líčí Tyzzer. „Umí každý úder, umí útočit, jít na síť. Její tenis se mi vážně líbí.“

Pohled na prázdné tribuny arény Margaret Courtové, v níž probíhá utkání třetího kola Australian Open mezi domácí Ashleigh Bartyovou a Ruskou Jekatěrinou Alexandrovovou.

Škoda, že kromě členů týmů jim nikdo další tleskat nebude.

Čehož se Tyzzer nebojí: „Ash miluje fanoušky, ale v tomhle případě to vezme jako fakt a nic ji nebude rozptylovat. Vlastně to bude podobné jako tehdy proti Muchové na US Open, kde je přesunuli na malý kurt a dívalo se asi pět lidí. No, jen aréna bude tentokrát o něco větší.“