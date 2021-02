Jedinečná šance! Získejte dres Radka Štěpánka, v němž vyhrál Davis Cup

Dlouhá léta tehdy čekal český tenis na triumf v Davis Cupu. A že to byly nervy. Radek Štěpánek šel na kurt za stavu 2:2 poté, co Tomáš Berdych kousal prohru od Davida Ferrera.

Štěpánek si ale s Nicólasem Almagrem poradil ve čtyřech setech 6:4, 7:5, 3:6, 6:3 a Češi mohli slavit. Štěpánek zaujal heroickým výkonem, který poté dával za příklad svým svěřencům i trenér José Mourinho.



„Nemám slov, pro tenhle moment jsem žil celou kariéru. Těžko se to popisuje. Je to neuvěřitelné, povedl se nám zápis do historie. Všichni slavte a mějte se rádi,” říkal emotivně Štěpánek. To ještě netušil, že o rok později - tentokrát proti Srbsku - daviscupový titul obhájí.

Modrý dres s límečkem, ve kterém předvedl rodák z Karviné životní výkony, můžete získat i vy! A to zcela zdarma! Štěpánek ho oblékl i při své velkolepé rozlučce s kariérou v říjnu 2018.



Dnes dvaačtyřicetiletý Štěpánek měl parádní tenisovou cestu. Zahrál si čtvrtfinále Wimbledonu, vyhrál pět turnajů ATP a dostal se na osmé místo světového žebříčku. Ve čtyřhře ovládl po boku s Indem Leandrem Paesem Australian Open a US Open a kariéru završil na olympiádě v Riu 2016 ziskem bronzové medaile v mixu.



Ideální pro sport i volný čas

Modrá polokošile s českou vlajkou, lvem a státním znakem je z funkčního materiálu vyrobeného ze speciálního polyesterového mikrovlákna. Zajišťuje odvod vlhkosti směrem od těla na vrchní vrstvu výrobku a přináší pocit sucha i při vysoké zátěži organismu.



