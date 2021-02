Šampionka v slzách, favoritka v ráži. Bartyová rozjela misi

Turbulentní období ženského tenisu nekončí, obhájkyně titulu na Australian Open se poroučí již po 2.kole. „Tlak byl obří,“ líčila.

Kdo na její místo? Jedno jméno se přímo nabízí, a pokud příští neděli skutečně dokráčí k poháru, čekal by Melbourne jeden z nejbujařejších večírků pandemické éry.

„Ash je neuvěřitelná,“ pronesla Darja Gavrilovová poté, co se poklonila krajance Ashleigh Bartyové.

Australian Open speciální příloha

Těžko hledat větší favoritku. Jistě, grandslam teprve začal, postoupila zatím jen do 3. kola, ale jak! První tři sety na turnaji ovládla poměrem 6:0, 6:0, 6:1, až pak ji Gavrilovová aspoň trochu potrápila (7:5).

„Poučím se. To dělám každý turnaj, už posledních pět šest let. Prostě chci být v dalším zápase lepší než v tom předchozím,“ řekla Bartyová. Aby se soupeřky bály!

Je to vážně sportovní úkaz, tohle nevysoké děvče z Queenslandu. Když se jí v minulosti tenis zajídal, dala se dočasně na kriket a excelovala. Když po vypuknutí pandemie neopouštěla Austrálii, zazářila pro změnu v golfu. A když se vrátila na kurty, hned vyhrála přípravný turnaj, v roce 2021 má bilanci 7-0.

Na úvod grandslamu proti ní nešťastnice Danka Koviničová uhrála jen deset výměn! „Viděla jsem,“ přikývla další z adeptek na trůn Simona Halepová. „Já si ale obecně myslím, že nemůžeme čekat, že top tenistky budou vyhrávat všechny papírově lehké duely, vždyť některé musely na dva týdny do karantény, trénink byl omezený, mentálně to taky byl náročný úkol.“

Další plus pro Bartyovou: tohle se jí netýká. Žádné cestování, žádná omezení, jakožto Australanka je oproti konkurenci zvýhodněná. Nikoli však vůči čím dál větší vyrovnanosti a nečitelnosti bojového pole.

„Oh, žádné lehké zápasy už vážně neexistují,“ souhlasí. „Pokaždé, když jdete na kurt, musíte být schopní předvést svůj nejlepší tenis – tak to teď na ženské túře funguje. Pro mě je to vzrušující věc: každý zápas je otevřená partie.“

Světová, a tím pádem i turnajová jednička má za příští sokyni Rusku Alexandrovovou. A udržuje se svérázně ve střehu: reportérka WTA si všimla, že Bartyová při zápasovém hodnocení podezřele často používá ovoce a zeleninu – teď hovořila o hruškách a růžičkové kapustě, předtím o fazolkách, paprice... Což jí připomnělo, jak Bartyová na Wimbledonu 2019 schválně motala do tiskovek pojmy z disneyovek.

Po prozrazení se smála: „Sranda, ne? Já Disneyho miluju, koukám na něj pořád, ale povedlo se vám chytit mě po třetím pokusu. Dobrý!“

Rozvernost zůstává, role se radikálně změnila. Z talentované slečny je velká šampionka a naděje národa, vždyť Austrálie čeká na vítězku z Melbourne od roku 1978, kdy triumfovala Chris O’Neilová. Bartyová se takové myšlenky snaží odfiltrovat. „Máte už v hlavě, že se rýsuje šance?“ „Ne. Ne. Ne.“

Austrálie to vidí jinak, proto se tak řešila její zabandážovaná noha, načež Bartyová ujišťovala: „Měla jsem obvaz hlavně kvůli tomu, aby líp držel tejp. Rok jsem nehrála zápasy a posledních 10 dní se mi naopak nakupily, tak je to přirozená věc. Na moji hru to nemá vliv.“

To tedy. Kvapíkový vstup do turnaje platí za nejlepší důkaz.