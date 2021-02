První osmifinále v Melbourne. Mečbol, to bylo maso, říká Vondroušová

Pokud to šlo brát jako pomstu krajanky, má Vondroušová splněno. „Sorana je výborná hráčka. Čekala jsem těžký zápas, protože předtím porazila Petru,“ připomněla na tiskové konferenci - co Kvitová nezvládla, ona ano. A tak je mezi šestnácti nejlepšími ženami v Melbourne.

Po loňské ne zrovna veselé sezoně tak pro slečnu ze Sokolova rok 2021 začíná mnohem slibněji.

Vaše třetí osmifinále grandslamu, ve třetím městě. Jak moc jste ráda?

Hmm, jen na trávě mi to zatím moc nejde. (úsměv). Doufám, že i tam to letos zlomím, tam jsem ještě nevyhrála první kolo. Uvidíme, ale tohle je samozřejmě skvělé, fakt super. Hrozně hezky se to poslouchá. Jsem ráda, že se mi takhle daří.

Zvlášť po takovém začátku turnaje, že?

První zápas byl těžký, prohrávala jsem 2:6 a 1:3, což bylo drsné. Ale povedlo se mi najít cestu k vítězství. Cítím se v pohodě a myslím, že hraju dobře. Jsem moc ráda, že jsem postoupila do druhého týdne.

Jste spokojená i s dnešním výkonem?

Ona v prvním setu docela kazila, já jsem hrála tak nějak furt stejně. Pak jsem se trochu stáhla, protože začala hrát líp, ale celkově si myslím, že to byl dobrý zápas. Ke konci mi trochu pomohlo štěstí, každopádně jsem šťastná, že se mi povedlo vyhrát ve dvou setech.

Mečbol stál za to, co?

Závěr byl teda šílený! Tam byly takové extrémní míče... Ona dala jeden bekhend, co mi přišel, že je snad metr aut, ale byl těsně na lajně. Pak zkazila smeč asi milimetr do autu. Mečbol byl taky strašný, modlila jsem se, aby tam bekhend už spadl do kurtu a šly jsme k síti, protože to už bylo maso. Konec byl fakt intenzivní z obou stran.

Pomůže zápas na dva sety vašemu tělu? Že byste, v nadsázce, mohla mít méně tejpů?

Tejpy zůstávají pořád stejné, takhle na zápasy je potřebuju mít, aby to udrželo třísla. Dneska mě to ale nebolelo skoro vůbec, což je super. Teď určitě strávím nějakou chvíli na fyzio, pak asi pojedeme na hotel a budu se koukat na nějaké zápasy. Koukám snad na každý, když to jde. (úsměv)

Co vás zaujalo?

Koukala na Tsitsipase proti Kokkinakisovi, to bylo super. Kyrgiose jsem neviděla, to už jsem spala, sleduju ale docela i holky. Jsem nadšená, že se můžu dívat, když mám volno. Jsem docela blázen!

Cítíte, že se vám vrací drajv po loňské komplikované sezoně?

Mně nejvíc chyběly zápasy. Začala jsem v Austrálii po operaci, tady v Melbourne jsem prohrála v prvním kole, v Dauhá taky, v Dubaji ve druhém. Pak přišla pandemie, takže jsem jsem za sebou neměla moc mačů, což pro mě bylo náročné. Doma jsme hrály nějaké exhibice, ale ty nejsou stejné jako soutěžní zápasy. Když se spustila WTA Tour a já zase prohrávala, nevyšlo mi několik tříseťáků, trochu jsem se trápila. Rozešla jsem se s koučem. Ale našla jsem si nového, takže jsem v pohodě. Pro všechny byl ten rok namáhavý.

Start toho letošního může vyšperkovat, pokud příště porazíte nevyzpytatelnou Sie Su-wej.

Se Su-wej jsem hrála v Abú Zabí (6:3, 3:6, 6:7). Tam docela foukalo, bylo to celé takové těžké, první zápas sezony. Teď už jsme všechny rozehrané. Z toho zápasu se dá samozřejmě poučit, něco se najde - můj kouč se díval na její duel třetího kola, určitě něco vypozoroval. Uvidíme. Já mám ještě v sobotu debla, připravím se. Chci se na kurtu bavit.