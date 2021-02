ONLINE: Na Australian Open bojuje Vondroušová, představí se i Kvitová a Veselý

Po třísetové bitvě v prvním kole Markéta Vondroušová při svém druhém zápase na Australian Open doufá v snadnější záležitost, její soupeřkou je totiž kanadská kvalifikantka Rebecca Marinová, až 317. tenistka světa.

ONLINE: Markéta Vondroušová - Rebecca Marinová Utkání sledujeme v podrobné reportáži.

„Lidi šíleně fandí, což je super,“ pochvalovala si Češka atmosféru v Melbourne, kde denně může do areálu až 30 tisíc diváků. „Zahrát si před nimi a užívat si to je skvělé, jsme za to všichni vděční.“



Před zraky obecenstva Vondroušová na úvod turnaje přetlačila Švédku Petersonovou 2:6, 7:5 a 7:5, Marinová si poradila s domácí držitelkou divoké karty Birrellovou 6:0 a 7:6.

Jediný vzájemný duel z dubna 2019 ovládla ve dvou setech Vondroušová, pokud uspěje i nyní, překoná své dosavadní maximum z úvodního grandslamu sezony.

Kvitová se má před agresivní soupeřkou na pozoru

Záludnější soupeřku pro druhé kolo vyfasovala Petra Kvitová, nasazená devítka se utká s 68. hráčkou žebříčku Soranou Cirsteaovou z Rumunska.

ONLINE: Petra Kvitová - Sorana Cirsteaová Utkání, které začne zhruba ve 3:00, budeme sledovat.

„Zápasy se Soranou jsou vždycky výzva: hraje podobně agresivně jako já a nikdy nevíte, jak se to vyvine. Musím se soustředit na každý balon, aby zápas najednou neotočila. Musím na ni být připravená, rozhodně to bude náročné,“ uvědomuje si Kvitová.



Finalistka turnaje z roku 2019 si v prvním kole poradila s Belgičankou Minnenovou ve dvou setech, Cirsteaová dokonce povolila krajance Tigové jen tři gamy. Ve vzájemné bilanci Kvitová vede 5:2, naposledy však s rumunskou vrstevnicí hrála ve Wimbledonu 2016.

Pokud Kvitová i Vondroušová zvítězí, zahrají si ve třetím kole proti sobě.

Veselý zkusí překvapit favorita

Proti nasazené patnáctce a semifinalistovi loňského US Open Pablu Carreňovi zabojuje o třetí kolo Jiří Veselý. Jeho zápas se španělským favoritem přijde na kurtu číslo 7 na řadu až jako poslední, nezačne dříve než v 6:30 českého času.

ONLINE: Jiří Veselý - Pablo Carreňo Utkání, které začne v 6:30, budeme podrobně sledovat.

Česká mužská jednička Veselý v prvním kole ustál pětisetovou přetahovanou s Belgičanem Coppejansem, po níž vyprávěl: „Nechci se uspokojit. Dávám si vyšší cíle. S mým rodinným zázemím si můžu tenis užívat. Hledám svou cestu nahoru, což je skoro nekonečný příběh. Ale nezbývá než věřit, že ji najdu.“



Australian Open příloha iDNES.cz

Carreňo si hladce 3:0 poradil s Japoncem Nišikorim, s Veselým se dosud na okruhu nepotkali.

Na účast ve třetím kole budou chtít dosáhnout i zvučná jména jako Novak Djokovič, Dominic Thiem, Alexander Zverev, Serena Williamsová, Simona Halepová či Naomi Ósakaová.