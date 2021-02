Výhra bolesti navzdory. Je to tu jiný svět, říká Vondroušová o Austrálii

Obvykle se této akci říká „happy slam“ – štěstím prozářený grandslam. Žádné mrazy, žádné sněhové závěje, místo toho žhavé léto jižní polokoule a davy fanoušků, co zvesela korzují s pivem v ruce… Bude Melbourne happy i v koronavirových časech?

Australian Open Zpravodajství z prvního dne

„To úplně nevím. Ale vím, že lidi šíleně fandí, což je super. I dnes tam byla dobrá atmosféra. Na to, že ani jedna nejsme Australanka, přišlo docela dost lidí. Zahrát si před nimi a užívat si to je skvělé, jsme za to všichni vděční,“ říkala Vondroušová na tiskové konferenci.

Austrálie jí zatím nabízí dvojí tvář. Sbírá výhry: na přípravném klání Yarra Valley Classic došla do semifinále, na grandslamu otočila bitvu s Petersonovou.

„Těžký zápas, hrála výborně,“ uznala. „Nepříjemné první kolo. Když jsem ztrácela, skóre jsem už ani nevnímala a jen jsem se snažila dostat se do rytmu. Opakovala jsem si, že do toho musím víc jít a zlomit to, což se mi nakonec povedlo.“

Zároveň ji – už zase – trochu zlobí tělo.

„Hrála jsem v sobotu semifinále předchozího turnaje, takže jsem neměla čas na regeneraci a bolí mě třísla,“ popsala. „Žádala jsem přesun zápasu na úterý, což mi nepovolili. Musela jsem se dát dohromady a vybojovat to, i když jsem nehrála nejlíp. Minulý rok jsem prohrála strašně moc zápasů ve třetích setech – a teď jsem tady v Austrálii vyhrála už třetí tříseťák.“

Markéta Vondroušová v prvním kole Australian Open

Díky tomu mohla s radostí zamávat tribunám. A jelikož žijeme ve zvláštních časech, najednou to působilo jako novinka: „Nějak mi nedošlo, že jsou diváci na kurtu, až pak jsem si vzpomněla. Užívám si to!“

Talentovaná Češka, která vletěla do špičky předloňským finále na Roland Garros, patřila ke šťastnějším účastníkům turnaje – i v rámci karantény mohla trénovat.

„Mohli jsme ven, ale bylo to zvláštní. Měli jsme fitko, stany byly rozdělené na čísla kurtu…. Aspoň něco, podmínky byly fakt těžké. Takové prapodivné,“ říká. „Ale všechno jsme zvládli. A venku je to úplně jiný svět než u nás. Jdeme po městě a všude jsou lidi bez roušek, plné restaurace. Pro nás všechny je super, že si můžeme zažít, že se tady normálně žije.“

Taky se normálně hraje tenis. Před diváky. Ta slast!

A Vondroušová by jim mohla po výhře mávat i příště, ve 2. kole ji totiž čeká kanadská kvalifikantka Marinová. „Hlavně se chci udržovat tak, abych to do konce sezony dohrála a nemusela mít nějakou pauzu,“ věří v pevné zdraví. „Rozvrhnu to tak, aby to bylo dobrý.“