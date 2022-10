Obhájce je před Velkou pardubickou fit, Talent měl za kvalifikaci náhradu

Jedenáctiletý ryzák prokázal formu výhrou v červnové druhé kvalifikaci. Generálkou na letošní „Velkou“ pro něj měla být čtvrtá kvalifikace, kterou ale nedokončil. Připletl se do skrumáže po hromadném pádu na Popkovickém skoku, zakopl o ležící koně a vyklopil Pavla Složila ze sedla. Pak byl trochu potlučený. „Ale za tři dny byl v pořádku,“ řekla dnes novinářům jeho trenérka Hana Kabelková.

I rychlostní zkoušku mohl absolvovat, protože Dostihový spolek ho pustil na pardubickou dráhu. „Takže jsme mu tady trošku simulovali dostih. Chtěli jsme, aby měl nějakou porci skoků a rychlostního podnětu v nohách. Tak jsme to zkusili a zatím to vypadá dobře. Vynahradil si to a je v pohodě,“ uvedla trenérka.

S dalšími lidmi ze stáje svého elitního koně obletuje ještě víc než obvykle. „Pořád se na něj chodíme dívat, jestli je v pořádku. Ještě víc ho čistíme než jindy. Takové blbůstičky, které dělají spíš dobře nám než jemu. Poslední těžkou práci absolvoval v pátek a teď už to jenom šolicháme. Myslím, že se těší,“ prohlásila.

Zatímco loni Talent nepatřil k favoritům, tentokrát obhajuje a podle sázkových kurzů je největším adeptem na vítězství. „On to ustojí, ten je rád, že má mrkev a jablka, to je jeho meta. A závodění ho baví, na to se určitě těší,“ usmála se Kabelková.

Sama je nervózní, ale stejně jako jindy před vrcholem sezony. „Myslím, že důležité bylo nic neměnit v tréninku, nezkazit trénink. Nedat mu třeba víc do těla. Držet se na uzdě a jet stejný mustr jako loni. A udržet ho zdravého. A to se povedlo, zatím tedy,“ doplnila.

Přála by si, aby v neděli nebyl extrémně měkký a hluboký povrch. „To si nemyslím, že úplně preferuje. Je silný, ale nemyslím si, že by byl úplně bláťák. Jinak mi to je jedno. Může být i teplo, může být i zima. Jemu nic moc nevadí. Kvůli pořadatelům a kvůli Velké pardubické bych si přála, aby bylo hezky a aby byl plný dům,“ uvedla.

Hlavně doufá, že to dopadne lépe než při divoké čtvrté kvalifikaci, kterou dokončili jen čtyři z deseti statujících koní. „Přála bych si, aby to byl klidný, korektní dostih. Krásný tak, jak má být,“ svěřila se.

S Talentem má znovu ty nejvyšší ambice. „Žádný splněno, to neexistuje. On je dobrej a já chci, aby to ukázal, jak je dobrej. Aby ukázal práci našeho týmu, těch kluků, co tam nechávají volné hodiny i nad standard své pracovní doby,“ dodala.