Hradilka děsily hvězdičky. Co na mě zkouší najít? honilo se mu hlavou

Slušně překonal všechny nástrahy španělského kanálu.

Výsledný čas mu bohatě postačil na proplutí do semifinále.

Jenže po každé páteční jízdě u jmenovky „Vavrinec Hradilek, CZE“ naskočila hvězdička. Rozhodčí museli jízdu českého reprezentanta dodatečně prozkoumat na videu, zda se nedopustil chyby.

Zatímco v prvním kvalifikačním kole mu zpětně napařili padesátisekundovou penalizaci za neprojetí jedné z branek, podruhé už podezřelou hvězdičku smazali a olympijský medailista z Londýna zůstal mezi desítkou postupujících.

„Byl jsem přesvědčený, že jsem jel všude poctivě,“ věřil 32letý Hradilek, jenž dlouhé minuty po dojezdu vyčkával v lodi a čekal na výsledný verdikt.

Nebál jste se, že pouhý dotek branky za dvě trestné vteřiny vás může o semifinále připravit?

Hlavou mi bliklo, že na mě zkouší něco najít. Ale co s tím mám dělat? (přemýšlí) Už jsem s tím smířený a myslím, že poslední roky mě dost naučily.

Dopoledne jste naopak vyfasoval padesátku. Víte, kde jste chyboval?

V horní kombinaci jsem si to trošku zkrátil. Subjektivně jsem ale při jízdě nepřemýšlel, že bych tam byl blbě, a až zpětně po pár minutách, co jsem dojel, to tam spadlo. Musím takové situace ustát v hlavě.

Co jste prožíval mezi prvním a druhým kvalifikačním kolem?

Šel jsem na pokoj, kde jsem si na vařiči udělal oběd. Bylo to v pohodě. Přítelkyně se učí na státnice, takže jsem byl s ní a prožívali jsme spolu stresy (usměje se). Mám to docela v hlavě srovnané, neklepal jsem se a snažil jsem se zkoncentrovat na jízdu. Už jsem to párkrát zažil.

Oprava se vám nakonec vyvedla. Cítíte úlevu po postupu?

Naštěstí to dobře dopadlo. Byl jsem v klidu. Věděl jsem, že když pojedu průměrnou jízdu, tak to zvládnu. Mám tady docela formu. Druhá jízda ale není lehká, i když se to nemusí zdát. Člověk nechce udělat chybu, nemůže se odvázat a bylo by smutné skončit po dvou jízdách.

Vešel jste se mezi deset postupujících, kteří doplnili prvních třicet z 1. kola...

... je to hezké, ale na mistrovství světa jsem nejel s tím, že chci postoupit do čtyřicítky.

Co dál?

Těším se. V neděli to budu otevírat, což mi docela vyhovuje a už se opravdu hodně těším!

Na rozdíl od krajanů Prskavce s Přindišem budete startovat mezi prvními. Nevadí vám dřívější vstávání?

Ne, není to zase takový problém. Jen ráno je větší zima, ale kdyžtak pojedu v dlouhé bundě.

Mohou posloužit dvě páteční jízdy jako průprava na neděli?

Už tohle bylo pro mě malinké semifinále. Taková zkušenost před závodem se může hodit.

Na šampionátu v olympijské disciplíně startujete po čtyřech letech. Jak vám je?

Docela hezky! Jel jsem tady na šampionátu před deseti lety. Hrozně si to užívám a opravdu se snažím myslet pozitivně a nestresovat se jen ze závodů. Seu je známé, že nemá nejlepší kanál a po světě ho moc lidí nemá rádo včetně mě. Ale okolí je nádherné, to vidíte sami!

Jaký výkon vás uspokojí v neděli?

Finále!