Kanoistka Fišerová je ve finále MS a vybojovala olympiádu

Do desetičlenného finále naopak neprošla Eva Říhová, od postupu ji na 21. místě dělilo skoro sedm sekund. Už v kvalifikaci jako jediná česká slalomářka ve Španělsku vypadla Kateřina Havlíčková.

Fišerová zaostala o dvě sekundy za nejlepším časem Španělky Nurie Vilarrublaové. „Byla to pohlídaná jízda. Od shora až do třetí čtvrtiny jsem jela, jak jsem měla. Byla tam jen mírná zadrhnutí. Ve spodku jsem se to snažila pojistit, protože včera tam hodně holek a občas i kluků kazilo,“ řekla spokojená Fišerová. Věří, že ve finále je schopna zrychlit až o pět sekund.

Radost měla i ze zisku olympijského místa. „Je to super a neuvěřitelný pocit, že jsem to vyjela a teď ještě budu moct ve finále bojovat o plusové body. Pořád ale platí, že na to nechci moc myslet, protože je to další tlak na moje nervy a já jsem docela nervák,“ uvedla Fišerová.

Do finále o jedno místo neprošla trojnásobná stříbrná medailistka a předloňská šampionka Mallory Franklinová z Británie. Největší favoritka a obhájkyně prvenství Jessica Foxová z Austrálie postoupila do boje o pátý titul v kategorii C1 z druhé pozice.

Na programu je teď semifinále kajakářů, v němž patří ke spolufavoritům Jiří Prskavec, Vít Přindiš a Vavřinec Hradilek. Finálové jízdy začnou krátce po poledni.