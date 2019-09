Hladká plavba. Víc se vyspíme a vše okoukáme, plánují kajakáři po postupu

Třicetiletý Přindiš byl v páteční kvalifikaci kategorie K1 nejlepší z tria Čechů, v prvním kole dopádloval čtvrtý. Vítěz letošního a loňského Světového poháru Jiří Prskavec byl o místo za ním.

A zatímco medailista z olympiády v Londýně Vavřinec Hradilek musel kvůli padesátisekundové penalizaci do odpoledního druhého kola kvalifikace, reprezentační kolegové mohli šetřit síly a zároveň bilancovali, jak pohodově a čistě propluli do semifinále.

„Nemůžu být nespokojený. Forma je, uvidíme, jak půjde dál,“ pousmál se Prskavec. „V prvních brankách mi to úplně nejelo. Střed jsem zajel výborně a věděl jsem, že mám najeto, ale přišla druhá chybička.“

I přesto se 26letý vodák, jemuž u břehu držela palce partnerka Tereza s jejich synkem Jiříkem, bez potíží vmáčkl mezi nejlepší.

„Já chtěl první jízdu sjet hlavně do třicítky,“ přikývl i Přindiš. „Doufal jsem, že budu výš a budu mít lepší výchozí pozici do neděle, abych nemusel brzo vstávat a nerozjížděl se v zimě a chladu.“

I o tom byla páteční kvalifikace ve Španělsku.

Ačkoli se v neděli dopoledne časy kajakářů smažou, favorizovaní Češi do bojů o medaile zasáhnou až v závěru semifinálové čtyřicítky. A podle nich to bude výhoda. „Rozestupy budou asi dvouminutové, takže vám to přes hodinku přidá,“ vypočítává Přindiš. „Je to pro mě pozitivní, protože nejsem ranní ptáče.“

„Člověk také nakouká více jízd. Uvidí, jak se kde jede,“ pokračuje Prskavec. „Ale pak si zase člověk říká, že v určitých místech je třeba jet jinak, vrtá to v hlavě, jestli nechce někde více riskovat,“ dodal bronzový muž z poslední olympiády v Riu.

Bude to však potřeba. Pyrenejský kanál, na němž se závodilo při olympijských hrách 1992, nepatří mezi nejdivočejší a nejnáročnější. Mezery v pořadí budou menší a do finálových jízd postoupí deset nejlepších semifinalistů.

A mistrovství světa pro Čechy představuje i první ze čtyř dílů interní kvalifikace o olympijské místo do Tokia. „Na to zatím nemyslíme,“ upozorňuje letošní evropský šampion Přindiš. „Teď se zkoncentruju na další krok a tím je semifinále.“