Přindiš, Prskavec a Fišerová snadno postoupili do světového semifinále

Další tři čeští reprezentanti budou ve Španělsku usilovat o semifinálový start v odpolední opravné kvalifikační jízdě.

Ze silné reprezentační skupiny kajakářů neuspěl Vavřinec Hradilek, který hned na začátku jízdy dostal padesátisekundovou penalizaci za nesprávné projetí branky. Přindiš s Prskavcem naopak již mohou odpočívat a soustředit se na nedělní semifinále.

„Vytýčil jsem si cíl sjet to první jízdou do třicítky, což se mi podařilo. Ne, že by mi bylo jedno, jak jsem dopadl, protože v neděli se startuje hodně brzy ráno, takže jsem doufal, že budu trošku výš, abych měl lepší výchozí pozici,“ řekl Přindiš a pochvalal si pohodu v Seu.

„Před závodem hlídek jsem se cítil nejhůř za 14 dní, co jsme tady. Pak při závodě to ale bylo dobré a dnes zase lepší. Celou dobu je tady krásně, hezké závody, diváci přišli, takže fajn,“ pousmál se.

Spokojený byl i Prskavec. „V kvalifikaci člověk nechce hlavně udělat zbytečnou chybu. V prvních brankách mi to úplně nejelo. Pak jsem střed zajel výborně, bez problémů a věděl jsem, že mám najeto, tak přišla druhá chybička, když jsem chtěl jet dole přímo a otočil jsem erku. Celkově nemůžu být nespokojený. Forma je, uvidíme, jak to půjde dál,“ řekl letošní celkový vítěz Světového poháru.

Oba reprezentanti si pochvalovali, že v neděli půjdou na start až v závěru semifinálového bloku. „Nejsem ranní ptáče, po ránu je tady navíc chladno, a když tu jste na osmou, chce to mít bundu a mikinu,“ řekl Přindiš. „Celkově trvá to semifinále hodinu a půl, což je z hlediska spánku docela dobrý rozdíl,“ souhlasil Prskavec.

Z trojice českých singkanoistek uspěla jen Fišerová, Eva Říhová skončila dvě místa za postupovou dvacítkou, Kateřina Havlíčková byla 35.

„Horní část jsem sjela podle představ, ve střední pasáži mi přišlo, že nestíhám a nejedu podle plánu, ale dokázala jsem se dostat do komfortní stopy, kterou jsem chtěla jet. Udělala jsem dva šťouchy a jsem těsně za vítězkou čistým časem. Mám dobrou výchozí pozici do semifinále,“ pochvalovala si Fišerová.