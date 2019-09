Kudějová pojede světové finále, kanoisté mají jistou olympiádu

„Musím se přiznat, že když jsem dojela do cíle, tak jsem byla dost překvapená dosaženým časem. Párkrát mi to jelo jinam, než jsem chtěla. Čas byl ale velmi dobrý, nemohla jsem tomu uvěřit,“ řekla Kudějová novinářům.

Finále kajakářek začne ve 12:40 a mistryně světa z Londýna 2015 se bude snažit zopakovat dopolední výkon. „Většinou, když si člověk řekne, že to zlepší, tak to dopadne naopak. Něco ke zlepšení tam ale určitě je, já budu ale rozhodně spokojená, pokud zajedu to, co v semifinále,“ řekla Kudějová.

Z tria českých kanoistů neprošel do finále nikdo, díky 13. místu Vojtěcha Hegera v semifinálové jízdě ale mají jisté účastnické místo na olympijských hrách v Tokiu. Kajakářky si místo na vrcholné akci příštího roku zajistily již postupem do semifinále.

Hegera připravil o finále dotek na dvanácté brance. „Hodně mě to mrzí. Byl malý, líznul jsem to vestou. Asi se mi bude o té dvanácté bráně zdát ještě dlouho,“ řekl novinářům devatenáctiletý debutant na seniorském šampionátu.

„Na mistrovství jsem jel s tím, že si to chci užít, získat zkušenosti a snažit se vyjet (olympijské) místo. I když jsem si myslel, že o něj pojede Lukáš (Rohan) s Tomášem (Rakem). Jsem rád, že jsem ho vyjel a uvidí se příští rok, kdo na olympiádu pojede,“ řekl Heger, kterému se povedlo skončit do jedenácté příčky redukovaného pořadí.

Tomáš Rak skončil v semifinále dvacátý a Lukáš Rohan obsadil 26. místo. Z první pozice do finále postoupil olympijský vítěz z Ria de Janeiro Francouz Denis Gargaud Chanut.