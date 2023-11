Prague Lions se doma představí v semifinále Super Cupu počtvrté v řadě

Prague Lions se dostali do čtvrtfinále jako šestý tým po dlouhodobé části. Byli jen dvě místa od přímého postupu do semifinále. Před soutěží v Praze se členové týmu povzbudili třetí příčkou v Rijádu. Kellnerová do týmové soutěže nenastoupila kvůli zdravotním potížím klisny Catch Me If You Can.

„Byla to velká nervozita. Chtěla jsem to pro ně. Kluci vynaložili velké úsilí, aby přijeli připravení. Všichni byli namotivovaní a dělali vše pro to, aby přijeli v co nejlepší formě. Chtěla jsem, aby se jim to podařilo, nebyli zklamaní a nezklamali jsme fanoušky,“ řekla novinářům Kellnerová.

Lions vstupovali do jízd jako předposlední v pořadí a věděli, že jim po chybách soupeřů bude k postupu stačit i 20 trestných bodů. Martinez Sommer začal v sedle Cor Bakkera dvěma chybami a osmi trestnými body. „Určitě jsem cítil v takovéto atmosféře tlak. Byl to ale hezký tlak. Je skvělé vědět, že je za vámi takové publikum,“ uvedl Martinez Sommer

Bez chyb nezajeli ani Belgičané Bruynseels s Devosem, ale oba přidali jen po jedné chybě a zajistili týmu postup. „Věděli jsme, že to bude těžké, ale takový kurz jsem nečekal. Bylo to na vysoké úrovni, což je vidět i na výsledcích. Byl jsem trochu překvapený,“ doplnil Bruynseels.

Do semifinále prošla také jediná Češka na startu Sára Vingrálková s týmem Monaco Aces. Domácí jezdkyně udělala s hnědákem How Easy jednu chybu a s kolegy Franciscem Musou a Jeremym Sweetnamem obsadili třetí místo. Celkem měli 16 trestných bodů stejně jako Prague Lions, zajeli ale společně rychlejší čas.

„Když jsme vešli, všichni začali strašně aplaudovat. Byl to opravdu rachot. Trochu jsem se lekla, co kůň udělá, vzhledem k tomu, že takovouhle atmosféru v životě nezažil. Měla jsem ale pocit, že se mu to až líbilo. Celý vyrostl a cítil se důležitě,“ řekla Vingrálková.

V doprovodné pětihvězdičkové individuální soutěži s překážkami ve výšce 145 centimetrů vyhrál Rodrigo Giesteira Almeida. Portugalský jezdec uspěl s klisnou Pegasus Cekanane po bezchybné jízdě v čase 56,53 sekundy. Z Čechů zajel nejlépe Vladimír Tretera, který obsadil s valachem Gangster v/h Noddevelt sedmé místo. Rovněž nechyboval, parkur zvládl v čase 1:00,91.

Anna Kellnerová (druhá zleva) sleduje člena týmu Prague Lions.

Nedařilo se naopak Aleši Opatrnému a Kellnerové. Opatrný s Kapsonesem W zapsal čtyři trestné body a obsadil 47. místo. Kellnerová v sedle valacha Hurricanea D.D. shodila tři překážky a obsadila 60. místo.

„Spokojená rozhodně nejsem. Tři chyby nejsou dobrý výsledek. Neodjela jsem to, jak jsem měla. Když jsem vjela do arény, Hurricane se bál, což nám celou situaci zkomplikovalo. Pak se mi to podařilo nějak zkorigovat, ale na konci parkuru jsem udělala dvě špatná rozhodnutí a kvůli tomu přišly ty chyby,“ dodala Kellnerová pro Nova Sport 2

Program Prague Playoffs bude pokračovat v pátek. Vedle další rámcové pětihvězdičkové soutěže se pojede semifinále soutěže pro dvanáct nejlepších týmů.