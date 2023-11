Byla jsem uvolněnější. Kellnerová opět třikrát chybovala, koni vyměnila udidlo

Čím to?

Určují nám, kolik času máme do startu, a já jsem nakonec pět minut čekala. Tím pádem se kůň uvolnil a vypadl z rytmu, protože nás po té pauze poslali do parkuru extrémně brzy. Ne, že by mě to rozhodilo, ale samozřejmě vím, že nemůžu jet úplně na výsledek. Ale člověk má před sebou ještě celý parkur, tak se musí soustředit.

Ve čtvrtek jste v první soutěži skončili až šedesátí. Byl teď Harry méně nervózní?

Ano, měla jsem nad ním trošku lepší kontrolu, protože jsem vyměnila udidlo, což byl na druhou stranu risk. V životě jsem na tomhle udidle nezávodila, ale nakonec nám pomohlo, parkur byl jednodušeji odjetý, i když přišly chyby.

Co může změna udidla přivodit za potíže?

Kůň na ni může reagovat jakkoliv a jak jsem s ním nikdy nezávodila, tak si nemůžu být jistá, co udělá. Třeba když se rozhodnu pro kratší nájezd, může reagovat hůř, než čekám. Nebo naopak udělám delší a jeho reakce nebude dostatečně silná a nezvládnu ho uřídit. Věcí, které se mohou stát při změně udidla, je strašně moc.

V parkuru jste ale působila jistě.

Dneska to bylo jednodušší. I Harry byl mnohem spokojenější a dělal lepší skoky, takže bylo vidět, že je uvolněnější. Vidím v něm velký potenciál, musí se rozjezdit.

Byla jste i vy méně nervózní?

Asi ano, ale ani včera jsem nebyla extrémně nervózní. Je pravda, že jsem byla trošku uvolněnější a měla jsem radost, že když jsme vjeli do areny, tak byl i Harry víc v pohodě. Včera s ním byl začátek opravdu složitý, teď jsme byli schopní odstartovat v trochu větším klidu.

Jen deset jezdců odjelo závod bez chyby, byl parkur obtížnější než při čtvrteční soutěži?

Určitě jo, hlavně jsme skákali vyšší překážky, takže i proto. Bylo tam pár nájezdů, které jsou složité, ale jsem upřímně překvapená, že se tolik chybovalo. Myslela jsem, že bude více čistších jízd.

Jak se vám jezdí v domácím prostředí?

Domácí atmosféra je naprosto neuvěřitelná, za mě to jsou opravdu nejlepší závody na světě. Díky sportu, díky pořadatelům a především díky fanouškům, kteří nás přijdou podpořit.