Vzpoura Gangstera. Kůň se lekl a Kellnerová a spol. přišli o olympijský sen

„Nevím co se stalo, že se takhle lekl, musím se ještě podívat na video. Samotného mě to překvapilo, protože Gangster tyhle věci nedělá. Má naskákáno hodně závodů po celé Evropě a drží vyrovnané výsledky,“ líčil Tretera na tiskové konferenci.

Zapeklitou překážku v závěru tratě nezdolal ani v jednom ze dvou kol, celkem proti ní vystartoval čtyřikrát, neboť při prvním vzepření koně má jezdec ještě jednu šanci na opravu. Gangster v/h Noddevelt se však ani při jednom pokusu neodhodlal ke skoku.

„Nevím, co se mu událo v hlavě. Možná to bylo kvůli barvě, modrou jsme ještě nikdy neskákali, ale Gangster má beden a ještě ošklivějších překážek naskákáno hodně. Nezlobím se na něj, je hodný kůň, i když je výsledek takový,“ pravil smířeně Tretera.

Jelikož ani jedno kolo nedokončil, vystavil většímu tlaku své kolegy z týmu Filipa Doležala, Annu Kellnerovou a Aleše Opatrného. V každém kole se družstvu škrtal nejhorší ze čtyř výsledků, jelikož Tretera se na trať vydal vždy jako první z reprezentační sestavy, brzy bylo jasné, že ostatní jezdci nebudou mít prostor na chyby.

„Vláďa s Gangsterem podávají poslední dva tři roky stabilní výkony, počítali jsme s ním skoro jako s jedničkou. Má opravdu dobrého koně, znají se dlouho, počítali jsme, že může mít skóre 0 a 4, nebo 4 a 0,“ prozradil Opatrný. „I proto jsem ho vybral, aby jel jako první, kdyby se mu jízdy povedly, my ostatní bychom měli úplně jinou motivaci.“

Takhle ale Češi od začátku kvalifikace v Chuchli dotahovali ztrátu. Nakonec obsadili páté místo se 48 trestnými body, za postupovou druhou příčkou zaostali o 30 bodů. „Mrzí mě to kvůli kolegům, ale je to sport a stát se to může každému z nás,“ poznamenal Tretera.

Česká parkurová jezdkyně Anna Kellnerová v olympijské kvalifikaci v Praze.

Druhý český jezdec Doležal s koněm Coup De Coeur GP Madame Z zaznamenal dohromady 30 trestných bodů, Kellnerová s Catch Me If You Can Old jich v první jízdě zapsala deset, ve druhé už jen čtyři. „Program jsem si užila, jen první kolo mě mrzelo,“ posteskla si. „Po první lehké chybě přišla amatérská, druhé kolo jsem jela víc spořádaně.“

Nejzkušenější český reprezentant Opatrný se zaskvěl v součtu pouze čtyřmi trestnými body, přitom závodil v sedle teprve 8letého Locanta RN, jehož sehnal na jaře jako náhradu za zraněného Forewera.

„Skákal opravdu skvěle, závod zvládl mnohem líp, než jsem myslel, ale v týmové soutěži se výsledky jednotlivců nepočítají,“ zdůraznil Opatrný. „Cítíme zklamání, měli jsme opravdu dobrý tým.“

Češi, kteří se předloni v Tokiu pod pěti kruhy představili po 85 letech, při jediné příležitosti, jak se do Paříže jako tým mohli kvalifikovat, nevyužili domácího prostředí. A šanci, že by se na hry probojovali jako jednotlivci ze světového žebříčku, příliš reálně nevidí.

Český parkurový tým před olympijskou kvalifikací v Praze.

„Mám 15letou kobylu, a jestli chci, aby mi ve sportu vydržela, musím ji šetřit. Takže tenhle cíl bohužel nemám,“ prozradila Kellnerová.

Opatrný měl kvalifikaci nadějně rozjetou, ale po zranění Forewera musí začínat od nuly. „Sen se rozplynul, s Locantem nám zbývá jen šest měsíců do konce kvalifikace a 15 výsledků úplně chytnout nejde.“

V rámci skupiny C, z jejíhož žebříčku si olympijskou odměnu vyslouží dva nejlepší jezdci mimo kvalifikované týmy, má ještě naději Tretera.

„Je strašně těžké se na olympiádu dostat, v naší divizi jsem kolem pátého nebo šestého místa, ale pořád mi chybí hodně bodů. Musíte objíždět čtyř nebo pětihvězdičkové závody, my jezdíme hlavně na tři hvězdy, které nejsou tak ohodnocené.“

Olympijská slavnost v parkuru u zámku ve Versailles tak příští rok proběhne nejspíš bez českých reprezentantů.