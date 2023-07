Parkurová jezdkyně Vingrálková byla v Praze druhá v Grand Prix

Garrigan dokázal i v rozeskakování zajet bez trestných bodů. Vingrálková, která byla v páteční olympijské kvalifikaci náhradnicí, jednou chybovala, ale ve srovnání s dvěma soupeři měla nejrychlejší čas.

„Já jsem si to velmi užila, hlavně tím, že je to na domácím kolbišti, před domácím publikem se vždycky dobře závodí. Pro mne to byl opravdu úžasný víkend,“ řekla Vingrálková České televizi.