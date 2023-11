Kellnerová nebude při Prague Playoffs skákat za Prague Lions týmovou soutěž

O sestavě už bylo jasno delší dobu. „Bylo to i proto, že je Fernando členem mexického týmu a byl nominován na Panamerické hry. Vše jsme proto museli naplánovat. Vedle něj budou za Prague Lions startovat Niels Bruynseels a Pieter Devos. Já se v týmových soutěžích bohužel neukážu, ale budu tam jako jednotlivec startovat každý den před hlavní soutěží v kategorii CSI5*,“ uvedla Kellnerová.

Do Prahy si bere jen valacha Hurricanea D.D., kterému říká Harry. Jedenáctiletého nizozemského teplokrevníka má ve stáji od začátku tohoto roku. „Startovali jsme před nedávnem na dvou halových závodech v belgickém Lieru a ve francouzském Saint-Lô. Musím říct, že se moc snaží, je to velký bojovník. Doufám, že se nám v Praze bude dařit,“ přiblížila Kellnerová.

Dlouholetou parťačku Catch Me If You Can tentokrát do Prahy přivézt nemůže. „Prodělala hodně vážnou koliku a musela být delší dobu na klinice. Nakonec to dobře dopadlo, ale když se to stalo, tak jsme měli velký strach. Vypadalo to dost vážně. Poté, co se vrátila domů, následovala dlouhá rekonvalescence. Nebylo tudíž reálné, aby se zpět do kondice dostala již na listopadové závody. Proto jsme se rozhodli jí dát delší čas na odpočinek a připravit ji na sezonu 2024,“ vysvětlila Kellnerová.

Zatímco loni se Prague Lions ze třetího místa dlouhodobé části kvalifikovali přímo do semifinále Super Cupu, tentokrát byli v pořadí Global Champions League šestí a čeká je ve čtvrtek 16. listopadu čtvrtfinále. „Tuto sezonu jsme začali dobře. V Miami jsme skončili druzí, ale při dalších kolech vždy přišla nějaká chyba, nebo nám delší součet časů nedovolil být na stupních vítězů. Ale při finále v Rijádu se týmu podařilo opět být na bedně a všichni jsme z toho měli velkou radost. Do Prague Playoffs tak jdeme ještě víc motivovaní,“ uvedla Kellnerová.

Prague Playoffs se uskuteční od 16. do 19. listopadu v O2 Areně. Ta bude hostit vyvrcholení parkurového seriálu popáté a naposledy.