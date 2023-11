Harry je bojovník, říká Kellnerová. Za tým nejede, těší se na plnou arenu

Jako manažerka týmu Prague Lions vysílá do boje v týmové disciplíně zkušeného Nielse Bruynseelse, Pietera Devose a Fernanda Martineze Sommera. „Jsou to velcí profesionálové, budou dělat vše pro to, aby náš tým uspěl,“ spoléhá Kellnerová, jež se svým novým parťákem, kterého přezdívá Harry, pojede jen kategorii CSI5*.

Nemrzí Vás, že se nezúčastníte týmové soutěže?

Je to zklamání, protože celou sezonu, kromě olympijské kvalifikace, jsem směřovala k Prague Playoffs, ale bohužel je to sport a člověk to musí skousnout. Určité věci neovlivním, pokusila jsem se připravit aspoň Harryho, abychom tady mohli skákat.

Po pěti letech je to naposled, co prestižní akci hostí Praha.

O to víc mě mrzí, že nemůžu nastoupit za tým, ale doufám, že v nějaké dohledné době se sem Prague Playoffs vrátí. Myslím, že pro sport v Čechách a obecně v Evropě by bylo úžasné, kdyby se to udrželo tady v Praze.

Jak se těšíte na domácí atmosféru?

Moc, vždy je nepopsatelná, energie je úplně jiná než na ostatních závodech. I kolegové z týmu souhlasí, vyzdvihují, že nejsou z Česka a stejně jim všichni fandí.

Letos se navíc očekává největší divácká návštěva, během čtyř dnů má dorazit 35 tisíc fanoušků.

Pořadatelé odvedli opravdu velký kus práce. Je vidět, že jsme se posunuli jako sport dopředu, když tolik lidí přijde podpořit nejen české jezdce, ale celou mezinárodní scénu. Už jsme vnímáni jako profesionální sport a ne jen jako zábava. Díky fanouškům můžeme dál růst.

Jezdkyně a manažerka týmu Prague Lions Anna Kellnerová na tiskové konferenci před začátkem Prague Playoffs

Jaké máte jako manažerka týmu Prague Lions ambice?

Každý rok usilujeme o finále, minule se nám to podařilo, máme stejný cíl i pro tuto sezonu. Kluci ale budou skákat proti silným soupeřům, navíc pro ně může být maličko hendikep, že přijíždí z posledního mítinku s pódiovým umístěním, protože pak můžete ztrácet pozornost. Ale jsou to velcí profesionálové, budou dělat vše proto, aby byli Lions úspěšní.

Promýšleli jste letos strategii intenzivněji než v minulých letech?

Musím říct, že ano, protože kluci budou jen tři. Samozřejmě, že kdyby se cokoliv stalo, tak nastoupím, ale pro tým to nebude optimální. Řešili jsme hodně, které koně zvolit, protože O2 arena je specifická a občas pro koně trošku nevyzpytatelná.

Je na ni Harry připraven?

On je velký bojovník, má obrovské srdce. Občas mu jde do cesty jeho tělo, proto ještě nejsme ve stádiu, abych mohla skákat za tým. Doufám, že příští rok se posuneme a budu moc podporovat všechny týmové soutěže.

Už jste si stihla vyzkoušet povrch?

Ještě jsem neměla šanci na něj vkročit, ale máme v plánu skákat v rámci otevíracího tréninku ve středu večer a doufám, že to do čtvrtka bude perfektní.

Máte před soutěží nabitý program, našla jste si čas na trénink?

Snažím se pořád nějak trénovat, v úterý a ve středu ráno jsem byla u koní, ale většinou hodně brzy a na velmi krátký a intenzivní trénink. Nějak to zvládám, protože je důležité, abych všechno v nabitém programu stíhala.