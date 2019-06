Zlatá futsalová Sparta: Teď je řada na fotbalistech

„I fotbalovou Spartu a celou naši organizaci by mělo těšit, že jsme vyhráli,“ povídal dojatý sparťanský trenér Beni Simitči s ušatým pohárem v ruce a smáčený šampusem. Sparta ve zlatém boji přejela Teplice 6:1, 4:0 a naposledy v pondělí 6:0.

Koncert futsalové rudé mašiny by mohl inspirovat i sparťanské fotbalisty. „Ženy vyhrály titul, my taky. Možná jsme fotbalisty nastartovali k lepším výkonům v nové sezoně. Motivace musí být. Myslím, že už to bude i ve fotbale lepší.“

Se sparťanským bossem Danielem Křetínským v úzkém kontaktu Simitči není. „Pan Křetínský nemá na tyhle věci čas, komunikujeme s vedením Sparty. My jsme teď ukázali a dokázali, že umíme Spartu přivést do nejvyššího bodu. Teď je řada na fotbalové Spartě, aby nás v tom podpořila,“ vyzývá ji futsalový kouč.

Sparta rozbila chrudimský stereotyp, multišampion končil sezonu zlatě nepřetržitě od roku 2007. Po dlouhých 12 letech je nový mistr.

Fakta 5× stříbrné Teplice Letošní finále futsalové ligy

Teplice - Sparta 1:6 (Claudinho - Hrdina 2, Grbeša, Novak, Wilde, Seidler)

Sparta - Teplice 4:0 (Wilde, Seidler, Amrani, Cupák)

Teplice - Sparta 0:6 (Drahovský 2, Cupák, Wilde, Seidler, Novak)

Konečný stav série 0:3 na zápasy Předešlé série

2014/15 Teplice - Chrudim 1:3 na zápasy

2013/14 Teplice - Chrudim 0:3 na zápasy

2010/11 Teplice - Chrudim 1:3 na zápasy

2009/10 Teplice - Chrudim 2:3 na zápasy

„Je to obrovský úspěch, protože jsme vyhráli v ročníku, který byl úplně nejkvalitnější. Netýká se to jen finále s Teplicemi a semifinále s Chrudimí, ale i Plzeň a Slavia Praha měly sílu. Letos bylo super pět šest týmů, o to je titul cennější. My měli historicky nejvyšší rozpočet v české lize, ale jaký, to je interní věc klubu.“

Základní část přitom ovládly senzačně Teplice o tři body před Spartou. „My to ale od ledna nastartovali, pořád to gradovalo a šlo nahoru. V závěru základní části jsme ukázali, že jsme lepší než Chrudim. A v play off jsem už kluky pustil ze řetězu; i kdybych chtěl, už jsem je nemohl zadržet,“ básnil hřmotný Simitči, který pochází z Kosova. „Teď už nepůjdeme o stupeň níž. Chceme to udržet a vylepšit. Na pár postech kádr posílíme a máme před sebou Ligu mistrů, to je výzva!“

Do finále z cizinců zasáhli Slovák Drahovský, Španěl Amrani, brazilská legenda Wilde, Chorvaté Novak a Grbeša. V sezoně naskočili i Kolumbijec Angellot, Kosovan či další dva Brazilci. Spartě se zahraniční akvizice vyplatily. „Já cizince umím koučovat. Sám jsem tady cizinec, i když jsem v Česku skoro 30 let. Vím, že s nimi musím fungovat 24 hodin denně. Večer, ráno, kdykoli. Mluvit s nimi, ne je jen vést při tréninku a v zápase. Problémy se musí vyřešit během chvíle. Proto jsme s nimi měli úspěch,“ míní Simitči.

Není i tohle další návod pro fotbalovou Spartu?