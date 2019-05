Že budeme bez Ligy mistrů, nás mrzí nejvíc, zní z futsalové Chrudimi

„Tady jsou ambice vždycky nejvyšší. Pokud skončíme v semifinále, tak je to neúspěch, ať je to s jakýmkoli soupeřem,“ netajil po rozhodujícím čtvrtém zápase s pražskou Spartou (porážka Era-Packu 3:5) osmadvacetiletý chrudimský univerzál Tomáš Koudelka.

Protivník z hlavního města měl podle něho obrovskou sílu.

„Ale náš cíl byl získat titul. Teď jsme všichni zklamaní a naštvaní, že máme po sezoně. Ale tohle je lepší řešit s chladnou hlavou. Počkáme, jak to s odstupem bude brát vedení klubu a trenér,“ sdělil Koudelka po prohře v sérii 1:3 na zápasy.

Kde hledat příčiny osudné středeční porážky?

Myslím, že to byl zase hodně vyrovnaný zápas, na šance jsme možná byli i lepší. Ale bohužel jejich proměňování bylo opět horší než to sparťanské. Na gól jsme se strašně nadřeli, naopak jsme si nechali dát laciné branky. To nás sráželo a asi celý zápas rozhodlo. Někdy jsme trefovali Géru (choceňského brankáře Sparty Libora Gerčáka), který pomalu ani neviděl na balon, potom hráče na brankové čáře... Ale tím bych nechtěl nějak shazovat zakončení a úroveň hry Sparty - předváděla výborný futsal. V důležitých detailech byla lepší v celé sérii.

Jak moc jste na palubovce postrádali disciplinárně potrestané Évertona a Bagatiniho?

Když přijdou do Čech brazilští hráči, měli by tu vyčnívat a hodně nám pomáhat, což o nich platilo. Éverton byl náš nejproduktivnější hráč, Bagatini taky dost chyběl. Museli hrát kluci, kteří před tím třeba tolik příležitostí nedostávali, a bylo pak na nás všech, abychom ukázali, že to zvládneme i bez nich dvou. Scházeli, ale i tak jsme dokázali odehrát fantastický zápas. Bohužel jsme po něm byli těmi smutnějšími.

Mužstvo se při absenci zmíněných opor dokázalo semknout, že?

Jo, jo. My hrajeme týmově všechny zápasy. Ale když máme na ploše ty dva, rádi to zkoušejí jeden na jednoho a jsou schopni udělat zápas. Ovšem takových hráčů, co se nebojí vzít to na sebe, máme víc.

Po utkání jste se na delší dobu zavřeli v šatně. Co vám kouč Felipe Conde k samotnému utkání i k sezoně řekl?

Asi nebudu prozrazovat všechno, na to je trenér háklivý, mělo by to zůstat tam. Ale za tenhle výkon se na nás de facto zlobit nemůže; neodehráli jsme špatné utkání. Kdyby to bývalo vypadalo jako první zápas na Spartě (porážka 0:3), tak by důvod být naštvaný měl. Tam jsme jí to nechali. Takže spokojený po té porážce přirozeně nebyl, ale viděl, že jsme chtěli a za vítězstvím jsme šli. Jen to nedopadlo. Každý k tomu něco řekl, ale moc jsme to nerozebírali.

Byla to, víceméně podle očekávání, hodně tvrdá a emocemi nabitá série. Souhlasíte?

To k tomu patří. Ale nic hrozného se zase nedělo. V některých soubojích musíte přitvrdit; když to neuděláte, dostanete nakopáno nebo gól... Někdy jsme se tím řídili my, jindy Sparta, bylo to v normě. Nebyly tam zákeřné fauly loktem, když se rozhodčí dívá jiným směrem. Byla to futsalová, pro diváky myslím docela pěkná „válečná“ série. Potkaly se dva vynikající mančafty s vynikajícími individualitami. Sparta nás vyřadila a naše kralování po 12 letech ukončila.

Chápu, že vás to v tuhle chvíli sotva ukonejší, ale i tak to byla až pohádková vítězná šňůra.

Z hlediska statistiky to bylo skoro až neuvěřitelné. Každý rok se vytvořily třeba tři čtyři týmy, které za titulem šly, našlapaly sestavu Brazilci. Ale my tu sérii chtěli prodlužovat dál a dál. Teď jsme narazili na soupeře, který dokázal vyhrát tři zápasy a my jen jeden. Ta série byla hodně dlouhá; co tu jsem, nějakých šest let se říkalo, že už to musí skončit. Stalo se to bohužel nyní, přestože to byly naprosto vyrovnané zápasy. Škoda.

Jak moc je nepříjemné, že bez mistrovského titulu nebudete v příští sezoně nastupovat v Lize mistrů?

To nás mrzí nejvíc. Když jdeme na začátku srpna do přípravy, je extrémně náročná. A já osobně se motivuju tím, že budeme hrát těžké zápasy v téhle soutěži. Těším se, že když máme skupinu doma, přijde třeba tisíc, 1,5 tisíce fanoušků. Skvělá atmosféra, zahrajete si proti nejlepším týmům a hráčům v Evropě... To je pro mě osobně velké zklamání. Liga mistrů je pro nás měřítko, chceme se díky ní všichni výkonnostně posouvat.

O to větší motivaci budete mít, vzít si za rok trofej pro ligového vítěze zpátky.

V tuhle chvíli je všechno moc čerstvé. Teď budeme mít nějaké volno, musíme si odpočinout. Uvidíme, co vedení, jak to bude vypadat. Ale tady se cíle asi moc měnit nebudou. Vyhrát titul, finále poháru, hrát futsal, který bude bavit naše skvělé diváky. Zase jich tu byla plná hala, to je úžasné.

Kdo má podle vás větší šanci ve finále? Vítěz základní části z Teplic, nebo vaši přemožitelé ze Sparty, kteří v ní byli druzí?

Myslím si, že hodně lidí před ním bude favorizovat Spartu. Ale viděl jsem také zápasy Teplic a tipuju, že to bude hodně těsné. Rozhodovat by mohlo i domácí hřiště. Teplice na něm nejsou až tak silné, jak by se od domácího týmu nejspíš očekávalo, když tam pořád trénujete... I proto věřím spíš Spartě.